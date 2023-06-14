Alec Baldwin'in ölümlü set kazası davasında yeni iddia: Akşamdan kalmaydı

Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde "Rust" filmi setinde Alec Baldwin'in elindeki silah ateş almış ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza da ağır bir şekilde yaralanmıştı. Tüm dünyayı şoke eden set kazası sonrası 65 yaşındaki Alec Baldwin'in davası düşse de setin silah uzmanı hakkında açılan dava sürüyor.

Yeni iddia, "Rust" filmi setinde Alec Baldwin'e silahı veren silah uzmanı Hannah Gutierrez-Reed'in sette tehlike yaratacak kadar akşamdan kalma olduğu yönünde. Savcılar, silah uzmanının aktöre, içinde gerçek mermi olan silah verecek kadar akşamdan kalma olduğunu, çekimden bir gün önce alkol ve uyuşturucu aldığını öne sürdü.