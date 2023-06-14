Alec Baldwin'in ölümlü set kazası davasında yeni iddia: Akşamdan kalmaydı

Alec Balwin'in elindeki silahla görüntü yönetmeninin vurulup hayatını kaybettiği "Rust" filmi davasında savcılardan yeni iddialar geldi. Suçlamalar setin silah uzmanına yöneltilse de, davası düşen Alec Baldwin'in yeniden ölümden sorumlu tutulma ihtimali var.

Alec Baldwin'in ölümlü set kazası davasında yeni iddia: Akşamdan kalmaydı - 1

Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde "Rust" filmi setinde Alec Baldwin'in elindeki silah ateş almış ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza da ağır bir şekilde yaralanmıştı. Tüm dünyayı şoke eden set kazası sonrası 65 yaşındaki Alec Baldwin'in davası düşse de setin silah uzmanı hakkında açılan dava sürüyor.

Yeni iddia, "Rust" filmi setinde Alec Baldwin'e silahı veren silah uzmanı Hannah Gutierrez-Reed'in sette tehlike yaratacak kadar akşamdan kalma olduğu yönünde. Savcılar, silah uzmanının aktöre, içinde gerçek mermi olan silah verecek kadar akşamdan kalma olduğunu, çekimden bir gün önce alkol ve uyuşturucu aldığını öne sürdü.

N-LIFE HABERLERİ

Alec Baldwin'in ölümlü set kazası davasında yeni iddia: Akşamdan kalmaydı - 2

Geçen ay Hannah Gutierrez-Reed'in "kasti olmayan şekilde adam öldürme suçlaması"nı reddeden avukatlarına karşı, iddia makamı yeni iddialarla geldi. Savcılar, silah uzmanı kadını pervasız davranış geçmişine sahip olmakla suçladı ve "sorumlu tutulmasının" kamu yararına olacağını savundu.

Savcılar ayrıca, sette bulunan gerçek mermilerin nereden geldiğinin hala bilinmediğini ve Gutierrez-Reed’in sorumlu olabileceğini öne sürdü. Gutierrez-Reed için ön duruşmanın ağustos ayında yapılması planlanıyor.

Alec Baldwin'in ölümlü set kazası davasında yeni iddia: Akşamdan kalmaydı - 3

Savcılar, silahın analizinin sonuçlarına bağlı olarak filmin başrol oyuncusu ve yapımcısı Alec Baldwin'i yeniden suçlayıp suçlamayacaklarına önümüzdeki 60 gün içinde karar vermeyi beklediklerini de kaydetti. Silahla ilgili deliller daha fazla test için eyaletin bağımsız uzmanına gönderildi.

Alec Baldwin'in ölümlü set kazası davasında yeni iddia: Akşamdan kalmaydı - 4

Baldwin’in karşı karşıya kaldığı "kasıtsız adam öldürme" suçlaması, savcıların yeni kanıtlar ve soruşturma için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu öne sürmeleri nedeniyle nisan ayında reddedilmişti. Davanın düşmesinin ardından ünlü aktörün avukatları, "Bu trajik kazanın gerçekleri ve koşulları hakkında uygun bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyoruz" demişti.

Alec Baldwin'in ölümlü set kazası davasında yeni iddia: Akşamdan kalmaydı - 5

GERÇEK MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Film setindeki kaza sonrası iki kez "kasıtsız adam öldürmek"le yargılanan Baldwin, Hutchins'in ölümünde güvenliği "pervasızca" hiçe saymakla suçlanmıştı.

Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.

Alec Baldwin'in ölümlü set kazası davasında yeni iddia: Akşamdan kalmaydı - 6

FİLMİN ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Öte yandan ölümlü kazadan sonra duran set, tekrar nisan ayında çalışmaya başlamış, mayıs ayında da tamamlanmıştı. Pek çok kişi, böylesine trajik bir olayın ardından hala filmin çekimlerine devam edilmesini eleştirmiş, boykot çağrısı yapmıştı.

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