Alec Baldwin'in sette görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu Rust'ın çekimleri tamamlandı

Alec Baldwin, hem başrol oyuncusu hem de yapımcısı olduğu "Rust" filminin çekimlerini19 ay sonra tamamladı. Filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.
Baldwin, bir Instagram gönderisinde çekimlerinin son gününden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta kendisi ve 14 yaşındaki rol arkadaşı Patrick Scott McDermott yer alıyor.
Baldwin, genç rol arkadaşı için, "Çok yetenekli bir aktör ve parlak bir geleceği olan sevimli bir genç adam" nitelendirmesini yaptı.
Baldwin bir sonraki paylaşımında da film için kesemediği sakalını tıraş ettiği ve kendini iyi hissettiğini belirttiği bir fotoğrafını yayınladı.
Her iki paylaşıma da takipçilerinden tepki yağdı. Pek çok kişi, böylesine trajik bir olayın ardından hala filmin çekimlerine devam edilmesini eleştirdi. Bir ölümün ardından setten mutlu fotoğraflar paylaşılmasını duyarsızlık olarak nitelendiren yorumlar yapıldı.
2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin çekimleri sırasında trajik bir kaza yaşanmıştı. Ünlü aktör Alec Baldwin, sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza’yı da ağır bir şekilde yaralamıştı.
Ölümlü kazadan sonra duran set, tekrar nisan ayında çalışmaya başlamıştı.
65 yaşındaki Amerikalı aktör, görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak "kasıtsız adam öldürmeyle" suçlanmıştı.
Bir çocuk annesi Halyna Hutchins, Baldwin'in elindeki silahın yanlışlıkla ateşlenmesi sonucu vurularak hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra Baldwin aleyhindeki suçlamalar düşürülürken, Hutchins'in ailesi aktöre karşı açtıkları hukuk davasına devam etme kararı aldı.
Film çekimlerinin yeniden başlaması haberi, pek çok sinema seyircisinin tepkisini çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları, film için "boykot" çağrıları yapmıştı.
Halyna Hutchins’in ailesinin yasal temsilcileri, ailenin hukuk davasına devam edeceğini doğrulamış ve Baldwin'in "bu trajedide önemli bir rolü olduğu gerçeğinden kaçamayacağını" söylemişti.
ABD'li avukat Gloria Allred, "Baldwin'in müvekkillerimiz için savaşmaya ve kazanmaya kararlı olduğumuzu ve onu Halyna Hutchins'e dolu bir silah doğrultmak, tetiği çekmek ve onu öldürmekten sorumlu tuttuğumuzu bilmesi gerekir" demişti.
Baldwin hakkında "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla açılan dava düşerken, yapımın silah sorumlusu Hannah Guttierez-Reed de "kasıtsız adam öldürme" suçlamalarıyla karşı karşıyaydı ve suçsuz olduğunu iddia etmişti. Guttierez-Reed hakkında açılan dava halen sürüyor.
New Mexico savcılarının Alec Baldwin aleyhindeki suçlamaları düşürmeye karar vermesinin ardından ünlü aktörün avukatları, "Bu trajik kazanın gerçekleri ve koşulları hakkında uygun bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyoruz" demişti.
Film setindeki kaza sonrası iki kez "kasıtsız adam öldürmek"le yargılanan Baldwin, Hutchins'in ölümünde güvenliği "pervasızca" hiçe saymakla suçlanmıştı.
Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.