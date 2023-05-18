Alec Baldwin'in sette görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu Rust'ın çekimleri tamamlandı

Baldwin bir sonraki paylaşımında da film için kesemediği sakalını tıraş ettiği ve kendini iyi hissettiğini belirttiği bir fotoğrafını yayınladı.

Her iki paylaşıma da takipçilerinden tepki yağdı. Pek çok kişi, böylesine trajik bir olayın ardından hala filmin çekimlerine devam edilmesini eleştirdi. Bir ölümün ardından setten mutlu fotoğraflar paylaşılmasını duyarsızlık olarak nitelendiren yorumlar yapıldı.