Aleyna Tilki Billboard Dergisi'ne röportaj verdi: Çocukluğumdan beri bu anın hayalini kurdum

Haberler - ntv.com.tr | 21.07.2022 - 17:03 - Son Güncelleme : 21.07.2022 - 17:41
Daha önce Spotify’ın dünya çapındaki Equal listesinin kapağında yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de Billboard dergisine röportaj verdi.
Kendisi gibi şarkıcı olan Ariete ve Sara James’le birlikte Billboard dergisine konuşan Tilki, müzik sektöründeki kadın eşitliği ve görünürlük üzerine konuştu.
Tilki sosyal medya paylaşımında "Konu güçlü kadınlar olunca, bana ilham veren Selda Bağcan’dan da bahsetmeden edemezdim. Billboard’un Dance List’ine Real Love şarkımız ile girdiğim heyecandan sonra ‘take it or leave it’ için yapılan bu röportaj beni çok motive etti. Billboard resmi sitesinden röportajımın tamamını okuyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki şarkıcı hakkında sitesinde bilgi veren Billboard, şarkıcının 14 yaşında kariyerine başladığını ve Türkiye’nin genç yıldızı olarak görüldüğünü belirtti.
İşte Aleyna Tilki’nin Billboard Dergisi’ne verdiği röportaj:Sanatçı olmak istediğinizi ne zaman anladınız?
Spotify EQUAL Global Müzik Programı elçisi olarak nasıl bir deneyim yaşadınız?
Çocukluğumdan beri bu anın hayalini kurdum. EQUAL’ın bir parçası olmak benim için büyük bir onur, çünkü program benim arkasında durduğum her şeyi yansıtıyor.
Müzikal yolculuğunuzda size hangi kadınlar eşlik etti?
Dua Lipa, ilk single’ım “Retrograde”in yazarlarından biriydi ve bu benim için çok değerliydi. Türk efsanesi Selda Bağcan beni her zaman hem duygusal hem de müzikal anlamda destekledi. Son olarak, kardeşim Ayça Tilki. O da bir sanatçı ve büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum.
Müziğe başlamak isteyen kadınlara vereceğiniz bir tavsiye var mı?
Bedeninizi ve yansıttığınız imajı koruduğunuzdan emin olun. Cesur olun, kendi yolunuzda yürüyün. Vücudunuzu sevin ve sizin için önemli olan değerlere sadık kalın. Sektörün sizi şöhret için önemli olan şeylerden ödün vermeye zorlamasına izin vermeyin.