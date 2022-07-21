Aleyna Tilki Billboard Dergisi'ne röportaj verdi: Çocukluğumdan beri bu anın hayalini kurdum

Müzikal yolculuğunuzda size hangi kadınlar eşlik etti?

Dua Lipa, ilk single’ım “Retrograde”in yazarlarından biriydi ve bu benim için çok değerliydi. Türk efsanesi Selda Bağcan beni her zaman hem duygusal hem de müzikal anlamda destekledi. Son olarak, kardeşim Ayça Tilki. O da bir sanatçı ve büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum.