Ali Poyrazoğlu İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetti

Ali Poyrazoğlu, klasik müziği, operayı ve tiyatroyu buluşturduğu yeni projesi 'Desiderata' ile AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirci karşısındaydı.

Poyrazoğlu, bu projede konuk orkestra şefi olarak, hem Zdravko Lazarov idaresindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetti hem de mizah diliyle, klasik müziğin eşsiz eserlerinin eşliğinde sanatın yaşamlarımızda yarattığı farkın altını çizdi.