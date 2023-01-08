Ali Poyrazoğlu İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetti

Ali Poyrazoğlu, klasik müziği, operayı ve tiyatroyu buluşturduğu yeni projesi 'Desiderata' ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’na şeflik yaptı.

Ali Poyrazoğlu İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetti - 1

Ali Poyrazoğlu, klasik müziği, operayı ve tiyatroyu buluşturduğu yeni projesi 'Desiderata' ile AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirci karşısındaydı.

Poyrazoğlu, bu projede konuk orkestra şefi olarak, hem  Zdravko Lazarov idaresindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetti hem de mizah diliyle, klasik müziğin eşsiz eserlerinin eşliğinde sanatın yaşamlarımızda yarattığı farkın altını çizdi.

Ali Poyrazoğlu İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetti - 2

Gecede; İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları; mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, bariton Murat Güney ve keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko solist olarak yer aldı.

Ali Poyrazoğlu İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetti - 3

Programda Georges Bizet’nin “Carmen” Operası’ndan bölümlerin yanı sıra; Havanaise, Op.83 (Camille Saint-Saëns), Zigeunerweisen, Op.20 (Pablo De Sarasate), Goyescas: Intermezzo (Enrique Granados) adlı eserler sanatseverlere sunuldu.

Ali Poyrazoğlu İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı yönetti - 4

Gecenin sonunda Ali Poyrazoğlu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. 

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