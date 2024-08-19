Alien: Romulus, Deadpool ve Wolverine'i tahtından indirdi (16-18 Ağustos 2024 ABD gişesi)
Bilim kurgu ve korku türlerini bir araya getiren Alien: Romulus, vizyondaki ilk haftasında ABD gişesinin zirvesinde. Film, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin yaşadıklarını konu alıyor. Gişede 42 milyon dolar hasılat elde eden film, dünya çapında ise 108,2 milyon dolar kazandı. İşte 16-18 Ağustos hafta sonu ABD gişe rakamları...
5. Koralin ve Gizli Dünya
8,4 milyon dolar