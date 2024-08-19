Alien: Romulus, Deadpool ve Wolverine'i tahtından indirdi (16-18 Ağustos 2024 ABD gişesi)

Bilim kurgu ve korku türlerini bir araya getiren Alien: Romulus, vizyondaki ilk haftasında ABD gişesinin zirvesinde. Film, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin yaşadıklarını konu alıyor. Gişede 42 milyon dolar hasılat elde eden film, dünya çapında ise 108,2 milyon dolar kazandı. İşte 16-18 Ağustos hafta sonu ABD gişe rakamları...

Alien: Romulus, Deadpool ve Wolverine'i tahtından indirdi (16-18 Ağustos 2024 ABD gişesi) - 1

5. Koralin ve Gizli Dünya

8,4 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Alien: Romulus, Deadpool ve Wolverine'i tahtından indirdi (16-18 Ağustos 2024 ABD gişesi) - 2

4. Kasırgalar

9,8 milyon dolar

Alien: Romulus, Deadpool ve Wolverine'i tahtından indirdi (16-18 Ağustos 2024 ABD gişesi) - 3

3. Bizimle Başladı Bizimle Bitti 

24 milyon dolat

Alien: Romulus, Deadpool ve Wolverine'i tahtından indirdi (16-18 Ağustos 2024 ABD gişesi) - 4

2. Deadpool ve Wolverine

29 milyon dolar

Alien: Romulus, Deadpool ve Wolverine'i tahtından indirdi (16-18 Ağustos 2024 ABD gişesi) - 5

1. Alien: Romulus

42 milyon dolar

DAHA FAZLA GÖSTER