Ali Poyrazoğlu: 50 yıllık Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'ndan bir afiş bile kalmadı

Kültür, sanat, bilim, spor, siyaset ve iş dünyasının duayen isimlerini "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında fotoğraflayan Anadolu Ajansı, bu kapsamda sanatçı Ali Poyrazoğlu'nu da fotoğrafladı.
Sanatçı, yanan tiyatrosunu, sanata bakışını ve anılarla dolu hayat hikayesini AA muhabirine anlattı.
Poyrazoğlu, en kötü şartlarda dahi tiyatroyu bırakmadığını dile getirerek, "Tiyatro da beni bırakmadı açıkçası. Bakın bu sene Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun 50. yılı oldu. Onu görkemli bir şekilde kutlamak istiyordum. Planım bir müze yapmaktı. Onunla ilgili hazırlıklar yapıyordum. Dünyanın çeşitli yerlerinden, yıllar boyu 200 parça 18 ve 19. asır Osmanlı kuklaları toplamıştım. Nadir bir maske koleksiyonu, 25 çok önemli ressamın tablosu ve bir sürü kitabı bir müze olarak bağışlayacaktım. Ama 50 yıllık Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'ndan bir afiş bile kalmadı. Yangında hepsi kül oldu. Şimdi küllerden yeniden doğabilmek için 50+1 dedik ve yeniden kukla toplamaya başladım" açıklamasını yaptı.
Tiyatrosunu 50 yıldır seyircinin ayakta tuttuğunu kaydeden sanatçı, müzeyi onlara borçlu hissettiği için açmak istediğinin altını çizdi.
Poyrazoğlu, yangından sonra birçok yerden destek mesajları aldığını aktararak, "Desteğin daha çok tiyatrocu meslektaşlarımdan geleceğini düşünüyordum ama çok şaşırdım, ilk önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy telefon etti. 'Ne yapabiliriz? Ne isterseniz yapmaya hazırız.' dedi. Ardından Bodrum Belediye Başkanı ve birçok belediye başkanı aradı. Bazı iş adamları destek olmak istedi sağ olsunlar. Her şeye rağmen iyi ki seyircimiz var, tiyatromuz devam ediyor" diye konuştu.
Özel tiyatro idare etmenin holding yönetmek kadar zor olduğunu vurgulayan sanatçı, "Sanatla uğraşmak bir meydan okumadır. Sanatçılar yaşamdaki bütün çarpıklıklara meydan okuyarak dünyadan geçer ve yaşadıkları çağın tanığı olur. İyi bir sanatçı olabilmek için de birkaç farklı disiplinde ses çıkarabilecek bilgiye sahip olabilmeniz gerekiyor. Benim de çok şapkam var. Türkiye'deki en büyük kurumsal yapılara gelecek tasarımı eğitimleri veriyorum. 20 yılda 600 bin insana eğitim verdim bu sektörde. Ailemden dolayı genç yaşlarda ticaretle uğraşmak durumunda kaldım" dedi.
"BEN BUNU BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUM"
Sanatçı, "Bu kadar çok firmaya kriz yönetimi veren bir adam olarak kendi krizlerimde de bu bilgileri kullanıyorum. Koleksiyonumun yanması büyük bir kriz. Her şey yandı gitti ama ben bunu bir fırsat olarak görüyor ve yeni baştan başlamayı tercih ediyorum. Tiyatromuzda daha önce de pek çok kriz oldu. Sıkı yönetim, terör olayları, ekonomik krizlerde battık iki kere. Kültüre sahip çıkan tüm seyircilerimiz benim meslektaşım. Bir kriz oldu diye küsüp onları yarı yolda bırakamam" dedi.
Poyrazoğlu, içinde çalan şarkının bitmesine izin vermediğini belirterek, "Hatalarım benim için okul oldu. Ben iyi tahsil aldım ama bu tahsil okuduğum okullar, kitaplar, bildiğim diller falan değil. Ben hatalarımın üniversitelerinden mezun oldum. Bir kere yaptığım hatayı bir daha tekrarlamam. Hz. Muhammed'in hadisi şerifinde söylediği bir söz vardır: 'İki günü aynı olan ziyandadır.' Ben de hiçbir günüm kayıp olmasın diye, her günümü ayrı bir şenliğe çevirmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.
Çocukken evde Fransızca konuşarak büyüdüğüne dikkati çeken oyuncu, Fatsa'da din dersi alarak Kur'an kursuna gittiğini de söyledi.
Poyrazoğlu, çocukken kukla tiyatrosu yaptığını sözlerine ekleyerek, "Mendillerden kurup gardırobun içerisinde tiyatro yapardım kendi kendime. İlk tiyatromu 5 yaşında açtım. Yemek masasının altında, hem de biletliydi. Evdekilere yaptım gösterimi" ifadelerini kullandı.