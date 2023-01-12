Ali Poyrazoğlu: 50 yıllık Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'ndan bir afiş bile kalmadı

"20 YILDA 600 BİN İNSANA EĞİTİM VERDİM"

Özel tiyatro idare etmenin holding yönetmek kadar zor olduğunu vurgulayan sanatçı, "Sanatla uğraşmak bir meydan okumadır. Sanatçılar yaşamdaki bütün çarpıklıklara meydan okuyarak dünyadan geçer ve yaşadıkları çağın tanığı olur. İyi bir sanatçı olabilmek için de birkaç farklı disiplinde ses çıkarabilecek bilgiye sahip olabilmeniz gerekiyor. Benim de çok şapkam var. Türkiye'deki en büyük kurumsal yapılara gelecek tasarımı eğitimleri veriyorum. 20 yılda 600 bin insana eğitim verdim bu sektörde. Ailemden dolayı genç yaşlarda ticaretle uğraşmak durumunda kaldım" dedi.





"BEN BUNU BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUM"

Sanatçı, "Bu kadar çok firmaya kriz yönetimi veren bir adam olarak kendi krizlerimde de bu bilgileri kullanıyorum. Koleksiyonumun yanması büyük bir kriz. Her şey yandı gitti ama ben bunu bir fırsat olarak görüyor ve yeni baştan başlamayı tercih ediyorum. Tiyatromuzda daha önce de pek çok kriz oldu. Sıkı yönetim, terör olayları, ekonomik krizlerde battık iki kere. Kültüre sahip çıkan tüm seyircilerimiz benim meslektaşım. Bir kriz oldu diye küsüp onları yarı yolda bırakamam" dedi.