Altın Ahududu Ödülleri (Razzie): Sinemanın en kötüleri seçiliyor

En kötü film ve performanslara verilen Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) 2024 adayları açıklandı. "Expend4bles" (Cehennem Melekleri 4) filmi bu yıl en çok aday gösterilen yapım oldu.

Altın Ahududu Ödülleri (Razzie): Sinemanın en kötüleri seçiliyor - 1

Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.

Geçtiğimiz yıl, Hollywood ikonu Marilyn Monroe'nun kurgusal hayat hikayesini anlatan Blonde filmi 8 adaylıkla liderdi. Öte yandan 11 yaşındaki Ryan Kiera Armstrong'ın En Kötü Oyuncu dalında aday gösterilmesi tepki çekmişti.

İşte yılın en kötülerine verilen Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler...

N-LIFE HABERLERİ

Altın Ahududu Ödülleri (Razzie): Sinemanın en kötüleri seçiliyor - 2

EN KÖTÜ FİLM

The Exorcist: Believer
Expend4bles
Meg 2: The Trench
Shazam! Fury of the Gods
Winnie the Pooh: Blood and Honey

EN KÖTÜ ERKEK OYUNCU

Russell Crowe / The Pope’s Exorcist
Vin Diesel / Fast X
Chris Evans / Ghosted
Jason Statham / Meg 2: The Trench
Jon Voight / Mercy 

EN KÖTÜ KADIN OYUNCU

Ana de Armas / Ghosted
Megan Fox / Johnny & Clyde
Salma Hayek  / Magic Mike’s Last Dance
Jennifer Lopez / The Mother
Dame Helen Mirren / Shazam! Fury of the Gods 

Altın Ahududu Ödülleri (Razzie): Sinemanın en kötüleri seçiliyor - 3

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kim Cattrall / About My Father
Megan Fox / Expend4bles
Bai Ling / Johnny & Clyde
Lucy Liu / Shazam! Fury of the Gods
Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s 

EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania
Mel Gibson / Confidential Informant
Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania
Franco Nero /The Pope’s Exorcist
Sylvester Stallone / Expend4ables 

EN KÖTÜ EKRAN ÇİFTİ

Expend4bles filminden herhangi iki kişi
The Exorcist filminden herhangi iki kişi
Ana de Armas & Chris Evans / Ghosted
Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike’s Last Dance
Pooh & Piglet as Blood-Thirsty Slasher/ Winnie the Pooh: Blood and Honey

Altın Ahududu Ödülleri (Razzie): Sinemanın en kötüleri seçiliyor - 4

EN KÖTÜ YENİDEN YAPIM / UYARLAMA / DEVAM FİLMİ

Ant Man & The Wasp: Quantumania
The Exorcist: Believer
Expend4bles
Indiana Jones 5
Winnie the Pooh: Blood and Honey 

EN KÖTÜ YÖNETMEN

Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey
David Gordon Green / The Exorcist: Believer
Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania
Scott Waugh / Expend4bles
Ben Wheatley / Meg 2: The Trench 

EN KÖTÜ SENARYO

The Exorcist: Believer
Expend4bles
Indiana Jones 5
Shazam! Fury of the Gods
Winnie the Pooh: Blood & Honey

Altın Ahududu Ödülleri (Razzie): Sinemanın en kötüleri seçiliyor - 5

1981'den beri düzenlenen ödül gecesinde kazananlara yaklaşık 5 dolar değerindeki altın rengine boyanmış ahududu heykeli takdim ediliyor.

Şimdiye kadar ödülünü almak için törene katılan oyuncular sadece Tom Green, Halle Berry ve Sandra Bullock oldu.

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