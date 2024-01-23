Altın Ahududu Ödülleri (Razzie): Sinemanın en kötüleri seçiliyor

Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi.

Geçtiğimiz yıl, Hollywood ikonu Marilyn Monroe'nun kurgusal hayat hikayesini anlatan Blonde filmi 8 adaylıkla liderdi. Öte yandan 11 yaşındaki Ryan Kiera Armstrong'ın En Kötü Oyuncu dalında aday gösterilmesi tepki çekmişti.

İşte yılın en kötülerine verilen Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler...