Altın Ahududu Ödülleri (Razzie): Sinemanın en kötüleri seçiliyor

EN KÖTÜ YARDIMCI KADIN OYUNCU



Kim Cattrall / About My Father

Megan Fox / Expend4bles

Bai Ling / Johnny & Clyde

Lucy Liu / Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s



EN KÖTÜ YARDIMCI ERKEK OYUNCU



Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson / Confidential Informant

Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero /The Pope’s Exorcist

Sylvester Stallone / Expend4ables



EN KÖTÜ EKRAN ÇİFTİ



Expend4bles filminden herhangi iki kişi

The Exorcist filminden herhangi iki kişi

Ana de Armas & Chris Evans / Ghosted

Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike’s Last Dance

Pooh & Piglet as Blood-Thirsty Slasher/ Winnie the Pooh: Blood and Honey