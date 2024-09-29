Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Ödülü veren Jüri Başkanı Ceylan, daha önce de festivalde bu ödülü verdiğini, o zaman da Adana'da bir Yılmaz Güney Müzesi olması gerektiğini söylediğini hatta olmamasına şaşırdığını söyledi.

Ceylan, şunları dile getirdi:

"Yılmaz Güney tabii çok benim sevdiğim birisi. Bunu defalarca söylemişimdir çeşitli yerlerde. Kendisinden, sinemasından çok etkilendiğim, çok şey öğrendim sinemasından...Sadece beni değil Türk sinemasında bir sürü insan ve dünya sinemasında da çok önemli yönetmenleri etkilemiş, heveslendirmiş değişik bir isim. Sadece sineması değil; kişiliği, karakteri, eksileri, artıları, belki yanlışları, doğrularıyla efsane bir insan. Ben onun kişiliğinden de o tuhaflıklarında da belki çok şey öğrendim insan doğası hakkında. Onunla ilgili yazılmış her şeyi hemen hemen okumuşumdur."

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