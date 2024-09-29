Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü, Murat Fıratoğlu imzalı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" kazandı. Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanı olduğu Altın Koza Ödülleri'nde Yılmaz Güney ödülüne Türker Süer'in yönettiği "Gecenin Kıyısı" filmi layık görüldü.
Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri sahiplerine verildi.