Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri

81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekerken; televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama Dizisi dahil dört ödülle ayrıldı.

İşte 2024 Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar...

Nikki Glaser'ın sunuculuğunu üstleneceği 82'nci Altın Küre Ödülleri, 5 Ocak'ta sahiplerini bulacak.



ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altın Küre Ödülleri adayları ise 9 Aralık'ta açıklanacak. Peki hangi filmler aday gösterilecek? İşte Variety'ye göre Altın Küre tahminleri...