Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri

82'ncisi düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri için adaylar 9 Aralık'ta açıklanacak. Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin seçildiği Altın Küre için meraklı bekleyiş başladı. İşte Variety'ye göre, 2025 Altın Küre Ödülleri için En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmler...

Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 1

81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekerken; televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama Dizisi dahil dört ödülle ayrıldı.

İşte 2024 Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar...

Nikki Glaser'ın sunuculuğunu üstleneceği 82'nci Altın Küre Ödülleri, 5 Ocak'ta sahiplerini bulacak.

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altın Küre Ödülleri adayları ise 9 Aralık'ta açıklanacak. Peki hangi filmler aday gösterilecek? İşte Variety'ye göre Altın Küre tahminleri...

N-LIFE HABERLERİ

Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 2

DRAMA DALINDA EN İYİ FİLM TAHMİNLERİ

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2" gişedeki başarısıyla uzun süre adından söz ettirmişti.

Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 3

Conclave

Ralph Fiennes, Stanley Tucci ve John Lithgow gibi isimlerin yer aldığı film, Altın Küre yarışının güçlü adaylarından.
Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 4

The Brutalist

Brady Corbet imzalı filmde Adrien Brody, Felicity Jones ve Guy Pearce gibi isimler yer alıyor.

Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 5

Gladyatör 2

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. "Maximus" karakterine hayat veren Russell Crowe ise filmde olmayacak. 

Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 6

A Complete Unknown

James Mangold imzalı "A Complete Unknown" filmi,1965 yılında ilk kez elektro gitarla performans sergilemeye başlayarak müzik dünyasını sarsan genç Bob Dylan'ı konu alıyor.

Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 7

Blitz

Steve McQueen'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 2. Dünya Savaşı Londra'sında annesi Rita'nın İngiltere kırsalındaki güvenli bir yere gönderdiği 9 yaşındaki George'un destansı yolculuğunu konu alıyor.

Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 8

KOMEDİ DALINDA EN İYİ FİLM TAHMİNLERİ

Emilia Perez

Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları arasında Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz yer alıyor. Dört kadın oyuncu, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu. 

Ödülü, Karla Sofia Gascon aldı. Fillmin yıldızı Karla Sofia Gascón, Cannes'da ödül kazanan ilk trans oyuncu oldu.

Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 9

Anora

Sean Baker'ın yazıp yönettiği filmde Mikey Madison, Paul Weissman gibi isimler yer alıyor.

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu.

Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 10

A Real Pain

David ve Benji adındaki kuzenler, büyükannelerini onurlandırmak için Polonya'da yeniden bir araya gelir.

Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 11

Wicked

Cynthia Erivo, Ariana Grande ve Michelle Yeoh gibi isimlerin başrolünü paylaştığı film, yeşil tenli bir kadının Oz Büyücüsü tarafından Batı'nın kötü cadısı haline gelmesinin hikayesini konu alıyor.

Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 12

Saturday Night

Filmde, yazarların, oyuncuların ve yapımcıların sahne arkası görüntüleri beyazperdeye taşınıyor.

Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 13

Rekabet

Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı "Challengers" filmi, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncusunun hikayesini konu alıyor

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