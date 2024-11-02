Altın Küre Ödülleri için En İyi Film tahminleri
82'ncisi düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri için adaylar 9 Aralık'ta açıklanacak. Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin seçildiği Altın Küre için meraklı bekleyiş başladı. İşte Variety'ye göre, 2025 Altın Küre Ödülleri için En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmler...
81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekerken; televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama Dizisi dahil dört ödülle ayrıldı.
İşte 2024 Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar...
Nikki Glaser'ın sunuculuğunu üstleneceği 82'nci Altın Küre Ödülleri, 5 Ocak'ta sahiplerini bulacak.
ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Altın Küre Ödülleri adayları ise 9 Aralık'ta açıklanacak. Peki hangi filmler aday gösterilecek? İşte Variety'ye göre Altın Küre tahminleri...