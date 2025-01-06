Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar)
Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. İşte 2025 Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar...
Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. "The Bear" dizisinin toplam 6 adaylıkla öne çıktığı ve Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filminin 10 adaylıkla zirveye yerleştiği gecenin sunuculuğunu Nikki Glaser üstlendi.
İşte Oscar'ın habercisi niteliğindeki Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar...