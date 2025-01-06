Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar)

Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. İşte 2025 Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar...

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 1

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'nde ödüller sahiplerini buldu. "The Bear" dizisinin toplam 6 adaylıkla öne çıktığı ve Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filminin 10 adaylıkla zirveye yerleştiği gecenin sunuculuğunu Nikki Glaser üstlendi.

İşte Oscar'ın habercisi niteliğindeki Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar...

N-LIFE HABERLERİ

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 2

EN İYİ KADIN OYUNCU (FİLM - DRAM)

Pamela Anderson (The Last Showgirl)
Angelina Jolie (Maria)
Nicole Kidman (Babygirl)
Tilda Swinton (The Room Next Door)
Fernanda Torres (I’m Still Here)
Kate Winslet (Lee)

KAZANAN: Fernanda Torres (I’m Still Here)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 3

EN İYİ ERKEK OYUNCU (FİLM - DRAM)

Adrien Brody (The Brutalist)
Timothee Chalamet (A Complete Unknown)
Daniel Craig (Queer)
Colman Domingo (Sing Sing)
Ralph Fiennes (Conclave)
Sebastian Stan (The Apprentice)

KAZANAN: Adrien Brody (The Brutalist)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 4

EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ - DRAM)

Kathy Bates (Matlock)
Emma D’arcy (House of the Dragon)
Maya Erskine (Mr. & Mrs. Smith)
Keira Knightley (Black Doves)
Keri Russell (The Diplomat)
Anna Sawai (Shogun)

KAZANAN: Anna Sawai (Shogun)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 5

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ - DRAM)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)
Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)
Gary Oldman (Slow Horses)
Eddie Redmayne (The Day of the Jackal)
Hiroyuki Sanada (Shogun)
Billy Bob Thornton (Landman)

KAZANAN: Hiroyuki Sanada (Shogun)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 6

EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)
Ayo Edebiri (The Bear)
Selena Gomez (Only Murders in the Building)
Kathryn Hahn (Agatha All Along)
Jean Smart (Hacks)

KAZANAN: Jean Smart (Hacks)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 7

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Adam Brody (Nobody Wants This)

Ted Danson (A Man on the Inside)
Steve Martin (Only Murders in the Building)
Jason Segel (Shrinking)
Martin Short (Only Murders in the Building)
Jeremy Allen White (The Bear)

KAZANAN: Jeremy Allen White (The Bear)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 8

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DİZİ)

Liza Colon-Zayas (The Bear)
Hannah Einbinder (Hacks)
Dakota Fanning (Ripley)
Jessica Gunning (Baby Reindeer)
Allison Janney (The Diplomat)
Kali Reis (True Detective: Night Country)

KAZANAN: Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 9

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DİZİ)

Tadanobu Asano (Shogun)
Javier Bardem (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)
Harrison Ford (Shrinking)
Jack Lowden (Slow Horses)
Diego Luna (La Máquina)
Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

KAZANAN: Tadanobu Asano (Shogun)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 10

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU  (FİLM)

Selena Gomez (Emilia Perez)
Ariana Grande (Wicked)
Felicity Jones (The Brutalist)
Margaret Qualley (The Substance)
Isabella Rossellini (Conclave)
Zoe Saldana (Emilia Perez)

KAZANAN: Zoe Saldana (Emilia Perez)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 11

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (FİLM)

Yura Borisov (Anora)
Kieran Culkin (A Real Pain)
Edward Norton (A Complete Unknown)
Guy Pearce (The Brutalist)
Jeremy Strong (The Apprentice)
Denzel Washington (Gladiator II)

KAZANAN: Kieran Culkin (A Real Pain)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 12

EN İYİ SENARYO

Emilia Perez
Anora
The Brutalist
A Real Pain
The Substance
Conclave

KAZANAN: Peter Straughan (Conclave)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 13

EN İYİ ERKEK OYUNCU (FİLM - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jesse Eisenberg (A Real Pain)
Hugh Grant (Heretic)
Gabriel Labelle (Saturday Night)
Jesse Plemons (Kinds of Kindness)
Glen Powell (Hit Man)
Sebastian Stan (A Different Man)

KAZANAN: Sebastian Stan (A Different Man)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 14

EN İYİ KADIN OYUNCU (FİLM - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Amy Adams (Nightbitch)

Cynthia Erivo (Wicked)
Karla Sofia Gascon (Emilia Perez)
Mikey Madison (Anora)
Demi Moore (The Substance)
Zendaya (Challengers)

KAZANAN: Demi Moore (The Substance)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 15

EN İYİ KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

Cate Blanchett (Disclaimer)
Jodie Foster (True Detective: Night Country)
Cristin Milioti (The Penguin)
Sofía Vergara (Griselda)
Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans)
Kate Winslet (The Regime)

KAZANAN: Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 16

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

Colin Farrell – The Penguin
Richard Gadd – Baby Reindeer
Kevin Kline – Disclaimer
Cooper Koch – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Ewan McGregor – A Gentleman in Moscow
Andrew Scott – Ripley

KAZANAN: Colin Farrell (The Penguin)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 17

EN İYİ KADIN PERFORMANS (STAND-UP YA DA KOMEDİ)

Jamie Foxx – What Had Happened Was
Nikki Glaser – Someday You'll Die
Seth Meyers – Dad Man Walking
Adam Sandler – Love You
Ramy Youssef – More Feelings

KAZANAN: Ali Wong – Single Lady

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 18

EN İYİ YÖNETMEN (FİLM)

Jacques Audiard (Emilia Perez)
Sean Baker (Anora)
Edward Berger (Conclave)
Coralie Fargeat (The Substance)
Payal Kapadia (All We Imagine as Light)

KAZANAN: Brady Corbet (The Brutalist)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 19

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

Volker Bertelmann (Conclave)
Daniel Blumberg (The Brutalist)
Kris Bowers (The Wild Robot)
Clément Ducol, Camille (Emilia Pérez)
Trent Reznor, Atticus Ross (Challengers)
Hans Zimmer (Dune: Part Two)

KAZANAN: Trent Reznor, Atticus Ross (Challengers)

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 20

EN İYİ ANİMASYON

Flow
Inside Out 2
Memoir of a Snail
Moana 2
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot

KAZANAN: Flow

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 21

SİNEMA DALINDA ADAYLAR

EN İYİ FİLM (DRAM)

The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Nickel Boys
September 5

KAZANAN:

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Anora
Challengers
Emilia Perez
A Real Pain
The Substance
Wicked

KAZANAN: 


İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM

All We Imagine as Light (ABD/Fransa/Hindistan)
Emilia Perez (Fransa)
The Girl With the Needle (Polonya/İsveç/Danimarka)
I’m Still Here (Brezilya)
The Seed of the Sacred Fig (ABD/Almanya)
Vermiglio (İtalya)

KAZANAN: Emilia Perez (Fransa)
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 22

TELEVİZYON DALINDA ADAYLAR

EN İYİ DİZİ (DRAM)

The Day of the Jackal 
The Diplomat
Mr. & Mrs. Smith
Shogun
Slow Horses 
Squid Game

KAZANAN: Shogun

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Abbott Elementary
The Bear 
The Gentlemen
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building

KAZANAN: Hacks

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

Baby Reindeer
Disclaimer
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story 
The Penguin
Ripley
True Detective: Night Country

KAZANAN: Baby Reindeer

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar) - 23

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Beautiful That Way – The Last Showgirl 
Compress/Repress – Challengers
Forbidden Road – Better Man
Kiss the Sky – The Wild Robot
El Mal – Emilia Pérez

Kazanan: El Mal - Emilia Pérez

SİNEMATİK VE GİŞE BAŞARISI

Alien: Romulus
Beetlejuice Beetlejuice
Deadpool & Wolverine
Gladiator II
Inside Out 2
Twisters
Wicked
The Wild Robot

KAZANAN: Wicked

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