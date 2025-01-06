Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu (2025 Altın Küre kazananlar)

TELEVİZYON DALINDA ADAYLAR

EN İYİ DİZİ (DRAM)

The Day of the Jackal

The Diplomat

Mr. & Mrs. Smith

Shogun

Slow Horses

Squid Game



KAZANAN: Shogun

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building





KAZANAN: Hacks





EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

Baby Reindeer

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Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Ripley

True Detective: Night Country





KAZANAN: Baby Reindeer