Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu
Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali görkemli bir törenle başladı. Ferzan Özpetek'in jüri başkanı olduğu törende Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu. Festival, 12 Ekim'de ödül ve kapanış töreni ile sona erecek.
KIRMIZI HALIDAN YANSIYANLAR
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.
Oyuncu Menderes Samancılar, festivalin güzel bir film festivali, sinemanın can damarlarından biri olduğunu söyledi.
Herkesin görevinin festivali sonsuza kadar yaşatmak ve her şartta sahip çıkmak olduğunu dile getiren Samancılar, "Festivalimizin yanında olmak sanatçıların boynunun borcudur. Biz festivaline sahip çıkıyoruz Antalyalılar gibi. Onlar da sahip çıkıyorlar zaten. Sinemamızla bağlantımız hiçbir zaman kopmayacaktır." dedi.