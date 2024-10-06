Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu

"İNŞALLAHBURADAN YENİ YÖNETMENLER, YENİ İSİMLER ÇIKAR"

Festival jüri başkanı Ferzan Özpetek, festivalde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Jüri üyelerini biraz yorduğunu dile getiren Özpetek, "İnşallah buradan yeni yönetmenler, yeni isimler çıkar." dedi.

Jüri üyesi İlker Kaleli, tüm jüri üyelerinin çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, festivalde çok ilginç bir seçki olduğunu söyledi.

Kaleli, sanatın asla baskı kabul etmediğini vurgulayarak, "Sanat olmaktan çıkar, propagandaya döner. Ne mutlu ki bu sene hiçbir gölge, hiçbir şeyi duymadık. Hiçbir şeyin etkisi altında olmadan, güzel, Antalya şehrimizde layıkıyla hak ettiği bir festival yaşayacağız." dedi.