Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 61'incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali görkemli bir törenle başladı. Ferzan Özpetek'in jüri başkanı olduğu törende Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu. Festival, 12 Ekim'de ödül ve kapanış töreni ile sona erecek.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 1

KIRMIZI HALIDAN YANSIYANLAR

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halı geçişiyle başladı. Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Oyuncu Menderes Samancılar, festivalin güzel bir film festivali, sinemanın can damarlarından biri olduğunu söyledi.

Herkesin görevinin festivali sonsuza kadar yaşatmak ve her şartta sahip çıkmak olduğunu dile getiren Samancılar, "Festivalimizin yanında olmak sanatçıların boynunun borcudur. Biz festivaline sahip çıkıyoruz Antalyalılar gibi. Onlar da sahip çıkıyorlar zaten. Sinemamızla bağlantımız hiçbir zaman kopmayacaktır." dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 2

Oyuncu Mustafa Alabora, festivallerin sinemanın gelişmesine olan katkıya değindi.

Fotoğraf: Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Selçuk Yöntem

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 3

Oyuncu Mehmet Aslantuğ da dünyada yarım yüz yılı geride bırakmış, geleneği oluşmuş çok nadir festivaller bulunduğunu belirterek, böyle bir festivali ayakta tutmanın büyük bir emek olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: Mehmet Aslantuğ ile oğlu Can

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 4

"İNŞALLAHBURADAN YENİ YÖNETMENLER, YENİ İSİMLER ÇIKAR"

Festival jüri başkanı Ferzan Özpetek, festivalde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Jüri üyelerini biraz yorduğunu dile getiren Özpetek, "İnşallah buradan yeni yönetmenler, yeni isimler çıkar." dedi.

Jüri üyesi İlker Kaleli, tüm jüri üyelerinin çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, festivalde çok ilginç bir seçki olduğunu söyledi.

Kaleli, sanatın asla baskı kabul etmediğini vurgulayarak, "Sanat olmaktan çıkar, propagandaya döner. Ne mutlu ki bu sene hiçbir gölge, hiçbir şeyi duymadık. Hiçbir şeyin etkisi altında olmadan, güzel, Antalya şehrimizde layıkıyla hak ettiği bir festival yaşayacağız." dedi.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 5

Tuba Büyüküstün ise Türkiye’nin en önemli film festivallerinden bir tanesinde olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 6

BAŞARI ÖDÜLÜ ALDILAR

Festivalde "Başarı Ödülü" alacak oyuncu Aras Bulut İynemli, çok heyecanlı olduğunu, festivalin çok güzel geçeceğine inandığını kaydetti.

Yeni dizisi ile ilgili geri dönüşlerle ilgili soru üzerine İynemli, "Geri dönüşler çok güzel. Seyircimiz çok güzel yorumlar yapıyor. Hikayemiz hızlandı. İlk bölümler biraz tanıtım bölümleri gibi oluyor aynı zamanda. Ekibimiz çok heyecanlı çok güzel senaryo." dedi.

Setten çıkarak festivale geldiğini belirten İynemli, sabah gene sete gideceğini sözlerine ekledi.

Kırmızı halı seremonisinin ardından açılış törenine geçildi.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 7

FİLM DÜNYASI FESTİVALDE BULUŞTU

Oyuncu Sedef Avcı’nın sunumuyla Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, festivalin tarihinin anlatıldığı görüntüyle başladı. 

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 8

Festivalin açılışını oyuncu Saadet Işık Aksoy yaptı.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 9

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs salgını döneminde Türk sinema sektörünün dünyanın tamamında olduğu gibi çok büyük bir darbe aldığını söyledi.

Sektörün tekrar güçlenmesi için festivallerin çok önemli olduğunu dile getiren Şahin, "Antalya Altın Portakal Film Festivali bunun gerçekten amiral gemilerinden birisi. Sektöründe çok ciddi işler yapan kıymetli sanatçılarımız var. Onlara da hak ettikleri teşekkürü istiyorum. Sayelerinde Türkiye dünyanın her yerinde çok daha iyi tanınıyor ve çok daha pozitif algılanıyor. Hatta Türkiye moda olmuş." diye konuştu.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 10

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalya için Altın Portakal'ın inanmak ve başarmak olduğunu söyledi.

Altın Portakal'ın hayatın ta kendisi olduğunu dile getiren Böcek, şunları kaydetti:

"2019 yılında seçim sürecinde 'Altın Portakal özüne dönecek' sözünü vermiştim. Sözümü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz yıl, Altın Portakal'ımızın yerel seçim olması nedeniyle, siyasete alet edilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan talihsizlikleri, üzüntüleri, kırgınlıkları geride bıraktık. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya kararlıydık. Sorunları aşabilmek için verdiğimiz mücadelede bize destek olan tüm sanatçı dostlarımıza, basın mensuplarına, sinema emekçilerine ve kıymetli halkımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum."

Böcek, bir kalemle başlayan, senaryo sürecinden, perdedeki son kareye kadar çok büyük emek isteyen sinema sanatının dünya çapında en köklü festivallerinden birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 11

"ONUR ÖDÜLÜ" VE "BAŞARI ÖDÜLÜ" SAHİPLERİNİ BULDU

Törende, Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Onur Ödülü", oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye "Başarı Ödülü" verildi.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 12

Onur ödülünü Antalya Valisi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten alan oyuncu Erdal Özyağcılar, "Bu gece bana 'Erdal iyi ki bu mesleği seçmişsin iyi ki oyuncu olmuşsun' dediniz. Yani 55 yıllık sanat hayatımı taçlandırdınız, sevgi ve saygı gösterdiniz. Eğer bir daha dünyaya gelsem yine bu mesleği yapardım." diye konuştu

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 13

Onur Ödülü'nü oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan alan oyuncu Selçuk Yöntem ise "Bu ödülü değerli sanatçı arkadaşım Mehmet Aslantuğ'dan almak ayrıca mutluluk kaynağı. Böyle güzel gecede yani sanatçı arkadaşlarımla paylaştığım için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Yaşasın sanat" dedi.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 14

Ödülünü oyuncu ve müzisyen Emre Altuğ'dan alan oyuncu Şerif Sezer de sanat yolculuğunda hayatına dokunan bütün yönetmenlere ve yapımcılara teşekkür ederek, "Bir teşekkür de sinemanın isimsiz kahramanları, sinema emekçilerine." ifadesini kullandı.

Onur ödülüne layık görülen ancak törene katılamayan oyuncu Müjdat Gezer de gönderdiği görüntülü mesajda bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığını bildirdi.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 15

Ödülünü oyuncu Tuba Büyüküstün'den alan oyuncu Işıl Yücesoy ise "Aranızda olmak ne kadar büyük bir keyif. Ne kadar büyük bir heyecan. Ne kadar güzel bir mutluluk size anlatamam. Bana bu şerefli, bu saygın ödülü veren jüri başkanı Ferzan Özpetek ve jüri arkadaşlarıma, bu işi inatla 'Ben yaparım' diyerek ortaya çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek Beyefendi'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 16

Törende "Başarı Ödülü"nü oyuncu Perihan Savaş'tan alan oyuncu Aras Bulut İynemli de Antalya'da, Altın Portakal Film Festivali'nde olmaktan gerçekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "61 yıldır düzenlenen bu festivalde ödül almak daha büyük bir gurur. Ama benim için daha anlamlı olan ödülü Perihan Savaş'tan alıyor olmak. Perihan Savaş'ın nezdinde mesleğimin bütün usta isimlerinin önünde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Altın Portakal görkemli bir törenle başladı: Onur Ödülü ve Başarı Ödülü sahiplerini buldu - 17

Törende "Başarı Ödülü"nü oyuncu Işıl Yücesoy'dan alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Gündem dün kötüydü, bugün daha kötü. Yarın daha kötü olacak diye çok korkuyorum. Bu ödülü erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, sanatçı Serhat Kılıç'ın konseri ile devam etti.

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