Amber Heard davası Johnny Depp'in peşini bırakmıyor

"DAVAYI KAZANDI"

Festival yöneticilerinden Thierry Fremaux, gelen tepkiler karşısından oyuncuyu savundu.

Variety'ye konuşan Fremaux, "Eğer Johnny Depp oyunculuktan men edilmiş olsaydı her şey çok farklı olurdu ama böyle bir durum söz konusu değil. Bildiğimiz tek bir şey var o da Depp'in davayı kazanmış olması" dedi.