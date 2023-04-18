Amber Heard davası Johnny Depp'in peşini bırakmıyor

Johnny Depp, olaylı boşanma ve sonrasında eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı şiddet davasının ardından sinemaya görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Üç yıl aradan sonra "Jeanne du Barry" filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Depp, dünya gündemini meşgul eden karalama davasıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Oyuncunun merakla beklenen filminin prestijli Cannes Filmi Festivali'nin açılış filmi olacağı açıklanmıştı. Ancak filmde Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat veren oyuncunun Cannes Film Festivali'ne katılacak olması bazı kesimlerden tepki çekti.
Festival yöneticilerinden Thierry Fremaux, gelen tepkiler karşısından oyuncuyu savundu.
Variety'ye konuşan Fremaux, "Eğer Johnny Depp oyunculuktan men edilmiş olsaydı her şey çok farklı olurdu ama böyle bir durum söz konusu değil. Bildiğimiz tek bir şey var o da Depp'in davayı kazanmış olması" dedi.
Öte yandan, filmin yönetmeni Maiwenn, bir gazeteciye fiziksel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı. Konu ile ilgili yorum yapan Fremaux, "Bu durumun festivalle hiçbir ilgisi yok. Bu suçlamalar, filmin Cannes'da prömiyer yapacağı haberinin ardından geldi" ifadelerini kullandı.
Çekimleri yazın tamamlanan film, Depp'in kariyerine dönüş filmi olmasının yanı sıra ilk Fransız sineması yapımı.
Filmin bütçesinin ne kadar olduğu şimdiye kadar açıklanmadı ancak Depp'in genelde oynadığı başroller için aldığı ücret 20 milyon dolar civarında. Depp'in Jeanne du Barry filminin kadrosuna girdiği, ilk olarak geçen yıl temmuz ayında açıklanmıştı.
HOLLYWOOD'DAN DIŞLANMIŞTI
2016'da, 36 yaşındaki eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı suçlamasıyla yargılanması nedeniyle Depp, Hollywood sinemasından adeta aforoz edilmişti.
Aktörün kariyeri, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Heard tarafından şiddetle suçlanmasından ve şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edildikten sonra düşüşe geçmişti.