Amber Heard oyunculuğa geri dönüyor: Hollywood'u terk etmişti

Eski eşi Johnny Depp ile olaylı bir şekilde boşanan ve ABD'yi terk eden Amber Heard oyunculuğa geri dönüyor.

Amber Heard oyunculuğa geri dönüyor: Hollywood'u terk etmişti - 1

Usta aktör Johnny Depp ile olaylı boşanma süreci ve iftira davasını kaybetmesi üzerine ABD'yi terk eden Amber Heard, oyunculuğa geri dönüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Amber Heard oyunculuğa geri dönüyor: Hollywood'u terk etmişti - 2

TİYATRO OYUNUNDA ROL ALACAK

Son olarak 2023 yılında Aquaman ve Kayıp Krallık filminde rol alan oyuncu, "Spirit of the People" adlı tiyatro oyununda yer alacak. Jeremy O. Harris tarafından yazılan oyunda Heard'e Brandon Flynn ve Lío Mehiel eşlik edecek.

Variety'nin haberine göre, Amber Heard'ün rol alacağı oyun, 17 Temmuz'dan 3 Ağustos'a kadar Williamstown Tiyatro Festivali'nin bir parçası olacak. Heard sosyal medya hesabında rol arkadaşıyla verdiği pozu "Tiyatro dönemindeyim." notuyla paylaştı.

Heard kariyeri boyunca, Aquaman, Zombieland, Pineapple Express ve The Stand gibi yapımlarda rol aldı.

Amber Heard oyunculuğa geri dönüyor: Hollywood'u terk etmişti - 3

HOLLYWOOD'U TERK ETMİŞTİ

İspanya'ya yerleşen ABD'li oyuncu, geçtiğimiz ay ikiz bebek sahibi olduğunu açıkladı. Instagram hesabında paylaşım yapan 39 yaşındaki yıldızınn ayrıca 4 yaşında Oonagh Paige adında bir kızı var.

Amber Heard oyunculuğa geri dönüyor: Hollywood'u terk etmişti - 4

İKİZ BEBEKLERİ OLDU

Agnes adında bir kızı ve Ocean adında bir oğlu olduğunu açıklayan yıldız "4 yıl - önce ilk kızım Oonagh doğduğunda dünyam değişti... Doğurganlık konusunda yaşadığım zorluklara rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımda anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu." ifadelerini kullandı.

Amber Heard oyunculuğa geri dönüyor: Hollywood'u terk etmişti - 5

"HİÇBİR İYİ İŞ CEZASIZ KALMAZ"

Öte yandan, Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, eski eşiyle ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Sunday Times'a röportaj veren Johnny Depp, "Aşk dediğimiz şeyle ilişkim nasıldı? Açıkçası aptalcaydı. Eğer benim gibi bir aptalsanız, bazen bir kişinin gözlerinin içine baktığınızda biraz üzüntü, biraz yalnızlık görürsünüz ve o kişiye yardım edebileceğinizi hissedersiniz" dedi.

Ünlü oyuncu, sözlerine "Hiçbir iyi iş cezasız kalmaz. Çünkü birine sevgiyle yaklaşıp yardım etmeye çalıştığınızda, aslında onun yaşadığı rahatsızlığı, huzursuzluğu daha derinden anlamaya başlarsınız. Bu da kendini başka şekillerde göstermeye başlar'' diye devam etti.

Amber Heard oyunculuğa geri dönüyor: Hollywood'u terk etmişti - 6

Johnny Depp, Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasını kazanmıştı. Şu anda İspanya'da yaşayan ve Hollywood'dan uzaklaşan Heard, kendini anneliğe adadığını açıklamıştı.
Heard, daha önce sağlık sorunları nedeniyle asla kendi bebeğini taşıyamayacağını açıklamıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER