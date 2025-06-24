Amber Heard oyunculuğa geri dönüyor: Hollywood'u terk etmişti

TİYATRO OYUNUNDA ROL ALACAK

Son olarak 2023 yılında Aquaman ve Kayıp Krallık filminde rol alan oyuncu, "Spirit of the People" adlı tiyatro oyununda yer alacak. Jeremy O. Harris tarafından yazılan oyunda Heard'e Brandon Flynn ve Lío Mehiel eşlik edecek.

Variety'nin haberine göre, Amber Heard'ün rol alacağı oyun, 17 Temmuz'dan 3 Ağustos'a kadar Williamstown Tiyatro Festivali'nin bir parçası olacak. Heard sosyal medya hesabında rol arkadaşıyla verdiği pozu "Tiyatro dönemindeyim." notuyla paylaştı.

Heard kariyeri boyunca, Aquaman, Zombieland, Pineapple Express ve The Stand gibi yapımlarda rol aldı.