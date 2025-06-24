Amber Heard oyunculuğa geri dönüyor: Hollywood'u terk etmişti

"HİÇBİR İYİ İŞ CEZASIZ KALMAZ"
Öte yandan, Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, eski eşiyle ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Sunday Times'a röportaj veren Johnny Depp, "Aşk dediğimiz şeyle ilişkim nasıldı? Açıkçası aptalcaydı. Eğer benim gibi bir aptalsanız, bazen bir kişinin gözlerinin içine baktığınızda biraz üzüntü, biraz yalnızlık görürsünüz ve o kişiye yardım edebileceğinizi hissedersiniz" dedi.
Ünlü oyuncu, sözlerine "Hiçbir iyi iş cezasız kalmaz. Çünkü birine sevgiyle yaklaşıp yardım etmeye çalıştığınızda, aslında onun yaşadığı rahatsızlığı, huzursuzluğu daha derinden anlamaya başlarsınız. Bu da kendini başka şekillerde göstermeye başlar'' diye devam etti.