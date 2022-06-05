Amber Heard'ün Aquaman 2 filmindeki sahneleri çıkarılacak mı?

Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki dava tüm dünyayı şoke etti. Heard ve Depp, altı ay boyunca tüm dünyaya özel hayatlarını paylaştılar. Depp, davayı kazandı ve Heard sadece davayı kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda pek çok kişi tarafından da farklı suçlamalara maruz kaldı.



Heard, dava süresi boyunca pek çok eleştiri aldı. Üstelik oyuncu, olaylı geçen bu davada aldığı pek çok darbeyle birlikte şimdi de eski eşine 15 milyon dolarlık tazminat ödeyecek. Dava sırasında Depp’in hayranları ise Depp’in Karayip Korsanları’ndan çıkarılmasına ithafen Heard’ün Aquaman 2 kadrosundan çıkarılmasını talep etmeye başlamıştı. Söylentiye göre bu yavaş yavaş gerçek oluyor.