Amcasını canlandıracak: Michael Jackson filminden ilk kare yayınlandı
"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatını konu alan film için çalışmalar başladı. 18 Nisan 2025'te vizyona girecek olan filmden ilk kare yayınlandı.
2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak.
“Michael" adını taşıyan film 18 Nisan 2025'te vizyona girecek.