Amcasını canlandıracak: Michael Jackson filminden ilk kare yayınlandı

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın hayatını konu alan film için çalışmalar başladı. 18 Nisan 2025'te vizyona girecek olan filmden ilk kare yayınlandı.

Amcasını canlandıracak: Michael Jackson filminden ilk kare yayınlandı - 1

2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak.

“Michael" adını taşıyan film 18 Nisan 2025'te vizyona girecek.

N-LIFE HABERLERİ

Amcasını canlandıracak: Michael Jackson filminden ilk kare yayınlandı - 2

AMCASINI CANLANDIRACAK

Filmde ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı uzun bir süre merak konusu olmuştu. Şarkıcının yeğeni Jaafar'ın, Jackson'a hayat vereceği açıklandı.

Amcasını canlandıracak: Michael Jackson filminden ilk kare yayınlandı - 3

İLK BÜYÜK ROLÜ

"Michael" adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında "Amcam Michael'ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullanarak bu rolü üstleneceğini resmen duyurmuştu.

Amcasını canlandıracak: Michael Jackson filminden ilk kare yayınlandı - 4

FİLMDEN İLK KARE

Jaafar Jackson sosyal medya hesabında "Macera başlıyor" diyerek ilk kez Michael Jackson'a dönüştüğü anı paylaştı.

İşte o kare...

Amcasını canlandıracak: Michael Jackson filminden ilk kare yayınlandı - 5

Jackson, paylaşımda dans ederken görülüyor.

Jaafar Jackson, şarkıcının ağabeyi Jermaine Jackson'ın oğlu. Çocuk yaştan beri ailenin diğer üyeleri gibi dans eden ve şarkı söyleyen Jaafar, ilk defa bu kadar büyük çaplı bir projede yer alacak.

Amcasını canlandıracak: Michael Jackson filminden ilk kare yayınlandı - 6

ÇOCUKLUĞUNU CANLANDIRACAK İSİM

Öte yandan filmde, Jackson'on çocukluğunu canlandıracak isim belli oldu. "Popun Kralı'nı 9 yaşındaki Juliano Krue Valdi canlandıracak. Valdi, şarkıcının kardeşleriyle "Jackson 5" olarak ünlendiği dönemdeki sahnelerde rol alacak.

Valdi "Bu fırsat benim için çok değerli çünkü Jackson Popun Kralı ve kalbimde çok özel bir yeri var. 5 yıldır onun şarkılarıyla dans ediyorum. Beni çok özel hissettiriyor. Kendimi onun şarkılarıyla dans ederken çok iyi hissediyorum. Michael Jackson'ın enerjisine bayılıyorum" dedi. Jackson'ın kostümlerini giyerek dansını taklit eden genç yeteneğin Instagram'da yaklaşık 150 bin takipçisi bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER