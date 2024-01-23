Amcasını canlandıracak: Michael Jackson filminden ilk kare yayınlandı

ÇOCUKLUĞUNU CANLANDIRACAK İSİM

Öte yandan filmde, Jackson'on çocukluğunu canlandıracak isim belli oldu. "Popun Kralı'nı 9 yaşındaki Juliano Krue Valdi canlandıracak. Valdi, şarkıcının kardeşleriyle "Jackson 5" olarak ünlendiği dönemdeki sahnelerde rol alacak.

Valdi "Bu fırsat benim için çok değerli çünkü Jackson Popun Kralı ve kalbimde çok özel bir yeri var. 5 yıldır onun şarkılarıyla dans ediyorum. Beni çok özel hissettiriyor. Kendimi onun şarkılarıyla dans ederken çok iyi hissediyorum. Michael Jackson'ın enerjisine bayılıyorum" dedi. Jackson'ın kostümlerini giyerek dansını taklit eden genç yeteneğin Instagram'da yaklaşık 150 bin takipçisi bulunuyor.