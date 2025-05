"Supherhero", "Sensational" ve "Look at Me Now" gibi şarkılarla tanınan Chris Brown, 2023'te Londra'daki bir gece kulübünde gerçekleşen olayla gündeme geldi.

Daha önce bir dizi cinsel saldırı suçlaması ve yasal sorunla adından söz ettiren 36 yaşındaki şarkıcı tutuklandı.