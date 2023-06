Amerikan Film Enstitüsü seçti: Tüm zamanların en ilham verici 10 filmi

7- GAZAP ÜZÜMLERİ (1940)

John Steinbeck'in unutulmaz romanından beyazperdeye uyarlanan "Gazap Üzümleri" (The Grapes Of Wrath), bir ailenin Büyük Buhran sırasında yoksulluktan kaçmak için Kaliforniya'ya yaptığı yolculuğu anlatıyor.



Başrollerini Henry Fonda, Jane Darwell ve John Carradine'ın paylaştığı, John Ford'un yönettiği film; Amerikalı göçmenlerin o dönemdeki mücadelelerine ışık tutan bir klasik.