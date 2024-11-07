Amerika'yı birer birer terk ediyorlar! İşte farklı ülkelere taşınan ünlüler

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde, Trump Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. Hollywood'un bazı ünlü isimlerinin, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ABD'den taşınma kararı aldığı ortaya çıktı. İşte ABD'den taşınarak farklı ülkelerde yeni bir sayfa açmayı planlayan ünlü isimler...

Amerika'yı birer birer terk ediyorlar! İşte farklı ülkelere taşınan ünlüler - 1

Donald Trump'ın Kamala Harris'e karşı kazandığı seçim zaferi, bazı ünlü isimlerin Amerika'dan taşınma kararı almasında etkili oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Amerika'yı birer birer terk ediyorlar! İşte farklı ülkelere taşınan ünlüler - 2

Daily Mail'in haberine göre, 2023 yılının gişe rekortmeni filmi "Barbie"de rol alan America Ferrera, çocukları için İngiltere'ye taşınma kararı aldı.

Ugly Betty dizisiyle tanınan 40 yaşındaki oyuncu, eşi Ryan Piers Williams ve 6 yaşındaki oğulları Sebastian ve 4 yaşındaki kızı Lucia ile birlikte ABD'yi terk etmeyi planlıyor.

Amerika'yı birer birer terk ediyorlar! İşte farklı ülkelere taşınan ünlüler - 3

Trump'ın yeniden seçilmesinden "rahatsız" olduğunu belirten yıldız, İngiltere'ye taşınma kararı alan ünlü isimler arasına katılacak.

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, "America, Donald Trump'ın tekrar Başkan olmasından rahatsız. Kamala kaybettiği için perişan oldu. Yaşadığı ülkenin bundan daha iyi olduğunu düşünüyordu" dedi.

Oyuncunun  Hollywood'u tamamen terk etmediği, yalnızca daha iyi bir  yaşam istediği belirtildi.

Amerika'yı birer birer terk ediyorlar! İşte farklı ülkelere taşınan ünlüler - 4

HANGİ İSİMLER TAŞINMA KARARI ALDI?

Son aylarda çok sayıda yıldız, siyasi ortam, kürtaj hakları ve silahlı şiddet olayları nedeniyle İngiltere'ye taşındı. İşte o isimler...

56 yaşındaki Deadpool ve Wolverine yıldızı Hugh Jackman ise  yakın zamanda yeni filmi "Three Bags Full: A Sheep Detective Movie"yi çekmek için Londra'ya gitti. Ancak iddialara göre Hollywood efsanesi, Londra'da yaşamaya devam edebilir.

Oyuncuya yakın bir kaynak "Orada yaşayan annesine ve kız kardeşine daha yakın olmak istiyor ve muhtemelen tekrar aşkı bulmak istiyor" dedi.

Amerika'yı birer birer terk ediyorlar! İşte farklı ülkelere taşınan ünlüler - 5

28 yaşındaki İngiliz yıldız Sophie Turner, geçen ay Harper's Bazaar'a verdiği röpotajda silahlı şiddet olayları nedeniyle Amerika'dan gitmesi gerektiğini anladığını söyledi.

Game of Thrones yıldızı, Joe Jonas ve iki çocuğu Willa ve Delphine ile birlikte ABD'de yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl yaşadıkları ayrılığın ardından Turner, memleketi İngiltere'ye geri döndü.

Amerika'yı birer birer terk ediyorlar! İşte farklı ülkelere taşınan ünlüler - 6

Ryan Gosling ve Eva Mendes çifti de geçtiğimiz aylarda çocukları için ABD'den taşınma kararı almıştı. 50 yaşındaki Mendes, geçen ay The Times'a,  eşi ve iki çocuklarıyla birlikte Londra'nın Notting Hill semtinde yaşadıklarını söyledi.

Daha önce People dergisine konuşan bir kaynak, çiftin Los Angeles'tan ayrılma kararının sebebinin "kızlarının diğer ünlü çocuklarıyla birlikte büyümesini istememeleri" olduğunu söylemişti.

Amerika'yı birer birer terk ediyorlar! İşte farklı ülkelere taşınan ünlüler - 7

Johnny Depp, Amber Heard ile uzun süre gündem olan davasını nardından "sakin bir hayat" arayışıyla İngiltere'ye taşındı. People'a konuşan bir kaynak, "Londra'nın gerçekten iyi bir yuva olduğunu düşünüyor. Daha çok sakin bir hayat, resim ve müzikle dolu" demişti.

Oyuncunun, arkadaşlarıyla vakit geçirdiği ve tek başına çalıştığı belirtildi.

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