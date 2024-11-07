Amerika'yı birer birer terk ediyorlar! İşte farklı ülkelere taşınan ünlüler
Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde, Trump Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. Hollywood'un bazı ünlü isimlerinin, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ABD'den taşınma kararı aldığı ortaya çıktı. İşte ABD'den taşınarak farklı ülkelerde yeni bir sayfa açmayı planlayan ünlü isimler...
Donald Trump'ın Kamala Harris'e karşı kazandığı seçim zaferi, bazı ünlü isimlerin Amerika'dan taşınma kararı almasında etkili oldu.