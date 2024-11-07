Amerika'yı birer birer terk ediyorlar! İşte farklı ülkelere taşınan ünlüler

HANGİ İSİMLER TAŞINMA KARARI ALDI?

Son aylarda çok sayıda yıldız, siyasi ortam, kürtaj hakları ve silahlı şiddet olayları nedeniyle İngiltere'ye taşındı. İşte o isimler...

56 yaşındaki Deadpool ve Wolverine yıldızı Hugh Jackman ise yakın zamanda yeni filmi "Three Bags Full: A Sheep Detective Movie"yi çekmek için Londra'ya gitti. Ancak iddialara göre Hollywood efsanesi, Londra'da yaşamaya devam edebilir.

Oyuncuya yakın bir kaynak "Orada yaşayan annesine ve kız kardeşine daha yakın olmak istiyor ve muhtemelen tekrar aşkı bulmak istiyor" dedi.