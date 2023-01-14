Amy Winehouse filminden ilk görüntü geldi, benzerlik şaşırttı

Genç yaşta yaşamını yitiren İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan bir filmden ilk görüntü geldi. Winehouse'u canlandıran oyuncu Marisa Abela'nın şarkıcıya olan benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu.

Amy Winehouse filminden ilk görüntü geldi, benzerlik şaşırttı - 1

27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan biyografi filminden ilk kare yayınlandı.

Amy Winehouse filminden ilk görüntü geldi, benzerlik şaşırttı - 2

Gri’nin Elli Tonu filmini yöneten Sam Taylor-Johnson'ın biyografinin yönetmen koltuğunda oturacağı filmde şarkıcıyı 26 yaşındaki İngiliz oyuncu Marisa Abela canlandırıyor.

Amy Winehouse filminden ilk görüntü geldi, benzerlik şaşırttı - 3

2011 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının Kuzey Londra’da bir caz şarkıcısı olarak başladığı kariyerini konu alacak olan filmin yapımcılığını üstlenen Lionsgate, Abela’nın Winehouse olarak ilk görünümünü paylaştı.

Amy Winehouse filminden ilk görüntü geldi, benzerlik şaşırttı - 4

Senaristliğini Matt Greenhalgh'ın yapacağı filmin adı ise şarkıcının ünlü şarkısı “Back to Black”.

Amy Winehouse filminden ilk görüntü geldi, benzerlik şaşırttı - 5

Winehouse'u canlandıran Abela, kariyerine 2020 yılında BBC/HBO ortak yapımı Industry dizisiyle başlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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