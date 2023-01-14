Amy Winehouse filminden ilk görüntü geldi, benzerlik şaşırttı

27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan biyografi filminden ilk kare yayınlandı.
Gri’nin Elli Tonu filmini yöneten Sam Taylor-Johnson'ın biyografinin yönetmen koltuğunda oturacağı filmde şarkıcıyı 26 yaşındaki İngiliz oyuncu Marisa Abela canlandırıyor.
2011 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının Kuzey Londra’da bir caz şarkıcısı olarak başladığı kariyerini konu alacak olan filmin yapımcılığını üstlenen Lionsgate, Abela’nın Winehouse olarak ilk görünümünü paylaştı.
Senaristliğini Matt Greenhalgh'ın yapacağı filmin adı ise şarkıcının ünlü şarkısı “Back to Black”.
Winehouse'u canlandıran Abela, kariyerine 2020 yılında BBC/HBO ortak yapımı Industry dizisiyle başlamıştı.