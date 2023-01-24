Amy Winehouse'un babasından başrol yorumu: Kızıma benzemiyor ama iyi seçim

Genç yaşta yaşamını yitiren İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan Back to Black filminin hazırlıkları sürüyor. Winehouse’u Marisa Abela'nın canlandırdığı biyografik filmin çekimleri İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılıyor.
Yönetmenliğini Sam Taylor-Johnson'ın üstlendiği filmden ilk kare geçtiğimiz günlerde geldi.
Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse, dizinin kadrosu hakkında yorum yaptı. Filmde Eddie Marsan'ın canlandırdığı baba Mitch Winehouse, "Marisa, her ne kadar tam olarak Amy'ye benzemese de bu rol için harika bir seçim" dedi.
TMZ'ye konuşan Mitch Winehouse, Eddie Marsan'ın da kendisine benzemediğini söyleyerek, "Görünüşe çok fazla vurgu yapılıyor. Çünkü Hollywood'da gerçek hayattaki karakterlerine benzemeyen pek çok aktör örneği var" diye konuştu.
2011 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının Kuzey Londra’da bir caz şarkıcısı olarak başladığı kariyerini konu alan filmin senaristliğini Matt Greenhalgh üstlendi.
Winehouse'u canlandıran 26 yaşındaki Marisa Abela, kariyerine 2020 yılında BBC/HBO ortak yapımı Industry dizisiyle başlamıştı.