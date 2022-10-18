Amy Winehouse'un hayatı dizi oluyor

Dünyaca ünlü Britanyalı şarkıcı Amy Winehouse'un hayatı 8 bölümlük dizi olarak ekrana uyarlanacak.



Halcyon Studio, Daphne Barak'ın 2010'da Winehouse henüz hayatını kaybetmeden kaleme aldığı Saving Amy'nin (Amy'yi Kurtarmak) haklarını 2021'de satın almıştı.



Şirketin yöneticisi bu projeyi hayata geçirmenin bir onur olduğunu söylemişti.