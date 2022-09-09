Ana de Armas 'Blonde' filmiyle Venedik'te 14 dakika ayakta alkış rekoru kırdı

Haberler - ntv.com.tr | 09.09.2022 - 08:10
Ana de Armas, başrolde yer aldığı, Brad Pitt’in yapımcısı olduğu Marilyn Monroe biyografisi Blonde filminin Venedik Film Festivali’ndeki galasında 14 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Bu süre, festival için bir rekor anlamına geliyor. Brendan Gleeson ve Colin Farrell, ‘The Banshees of Inisherin’ filmiyle 13 dakika alkışlanmıştı.
34 yaşındaki Kübalı-İspanyol oyuncu Armas, rol arkadaşı Adrien Brody ile birlikte alkışkanırken gözyaşlarını tutamadı.
Filmin yapımcısı olan Brad Pitt de prömiyere sürpriz katılım gösterdi. Pitt de başrol oyuncusunu ayakta alkışlayanlar arasındaydı.
Ana de Armas, Joyce Carol Oates'in aynı adlı romanından uyarlanan biyografik filmde Marilyn Monroe'yu canlandırdı.
Hollywood ikonunun üçüncü kocası Arthur Miller rolüne ise Oscar ödüllü Adrien Brody hayat verdi.
Brody'nin de filmdeki performansını "olağanüstü" olarak nitelendirip övmesinin ardından filmin basın toplantısında da gözyaşı döken de Armas için dün Venedik'te duygusal bir gün oldu.
Brody, “Bunu birçok kez söyledim, çekimlerin ilk gününde, Marilyn Monroe ile çalışma ayrıcalığına sahip olduğum için bu korku duygusuyla eve gittim” dedi.
Ünlü aktör, "Yıllardır çalışıyorum, tüm hayatım boyunca çalıştım ve birinin beni başka bir zamana ve yere götürdüğünü söyleyebilmem çok nadirdir" ifadesini kullandı.
De Armas daha önce, Blonde filmi için aksanını mükemmelleştirmek için günde üç saatini bir vokal koçuyla geçirdiğini açıklamıştı.
Blonde filmi 28 Eylül'de bir dijital platformda gösterilecek.