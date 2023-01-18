Anadolu Mirasları Seramik Cam ve Çinide Anadolu Medeniyetleri sergisi açıldı

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık ise moda tasarımı, seramik ve cam teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, sanat ve tasarım, kuyumculuk teknolojisi, el sanatları gibi alanlarda eğitim verdiklerini, en çok moda tasarım ve yiyecek içecek hizmetlerine yoğun talep olduğunu söyledi.