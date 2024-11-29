Anadolu'da varlığı sona ermişti! Avrupa'dan Amasya'ya getirildi: Türk uzmanlar 30 yıldır peşinde
Anadolu'dan 1892 yılında Avrupa'ya götürülüp 1896 yılından bu yana Türk topraklarında kaybolduğu rapor edilen Amasya lalesinin "Yitik Lale Gurbetten Sılaya Dönüyor Projesi"yle İngiltere'den Türkiye'ye getirilen türünden üretilen tohumlar, 132 yıl sonra anavatanı Amasya'da toprakla buluştu.
İlk kez 1892'de Alman bahçıvan Mühlendorff tarafından toplanarak Avrupa'ya gönderilip "Tulipa sprengeri" adıyla bilim dünyasına tanıtıldıktan sonra, en son 1896'da doğada görülen bitkinin Anadolu'da varlığının sona erdiği kayıtlara geçmişti. Avrupa'da az sayıdaki özel bahçede süs bitkisi olarak varlığını devam ettirebilen gizemli bitkinin çekilmiş fotoğrafı Türkiye Bitkileri Listesi kitabına kapak olmuştu.