Anadolu'dan kaçırılan Kibele heykeli yıllar sonra bulunduğu topraklarda sergilenecek

Yeni müze binasının 55 bin metrekarelik bir alana inşa edildiğini, 25 bin metre kapalı alana sahip modern bir müze olduğunu dile getiren Üyümez, modern bir anlayışla çağdaş müzecilik kavramlarının uygulandığı, son teknolojik gelişmelerin kullanıldığı, iklimlendirmenin yapıldığı bir müze binasının kente kazandırıldığını belirtti.

Heykelin sergileneceği yeni müze binasının, Afyonkarahisar'ın kavşak noktasında olduğunu anlatan Üyümez, bu nedenle müzenin buradan geçen vatandaşların da ziyaret edebileceği bir noktada bulunduğunu kaydetti.