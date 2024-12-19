Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü
Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Angelina Jolie'nin iki oğlu, filmin setinde yapım asistanı olarak görev aldı. Oyuncu, çocuklarıyla birlikte çalışmanın ilişkilerini nasıl etkilediğini açıkladı.
Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren Maria filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, BBC'ye çocuklarıyla ilişkisi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Hollywood yıldızı, oğullarının Maria filminin setinde çalıştığını ve onlardan sakladığı "acıyı" gördüklerini söyledi.