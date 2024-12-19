Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü

Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Angelina Jolie'nin iki oğlu, filmin setinde yapım asistanı olarak görev aldı. Oyuncu, çocuklarıyla birlikte çalışmanın ilişkilerini nasıl etkilediğini açıkladı.

Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü - 1

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren Maria filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, BBC'ye çocuklarıyla ilişkisi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Hollywood yıldızı, oğullarının Maria filminin setinde çalıştığını ve onlardan sakladığı "acıyı" gördüklerini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü - 2

Jolie'nin iki oğlu Maddox ve Pax, filmde yapım asistanı olarak görev aldı.

Pitt ile hukuk mücadelesi devam eden ve özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Jolie "Oynadığım karakter çok acı çekiyor ve çocuklarım elbette beni birçok şey yaşarken gördü. Ancak genellikle bir ebeveynin çocuğundan sakladığı acıların çoğunu görmemişlerdi" ifadelerini kullandı.

Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü - 3

"ÇOCUKLARIM ACI ÇEKTİĞİMİ GÖRDÜ"

Oyuncu, oğullarının acı çektiği sahnelere tanık olduğunu belirtti ve "Bana çay getirirlerdi, sarılırdık" diye ekledi.

Jolie, bu sayede çocuklarına karşı daha dürüst olmanın "yeni bir yolunu" bulduğunu ifade etti.

Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü - 4

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLEBİLİR

Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight tarafından yazılan film, Callas'ın 1970'lerde Paris'te yaşadığı son yıllarına odaklanıyor.

Film, Jolie için Hollywood'a geri dönüş niteliği taşıyor. Oyuncunun Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilmesi bekleniyor.

Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü - 5

"YAŞLANDIKÇA DAHA İYİ İŞLER ÇIKARIYORUM"

Öte yandan yeni filmi "Maria"da opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandıran 49 yaşındaki oyuncu, şarkıcının aksine gücünün yaşla birlikte azaldığına inanmadığını açıkladı. 6 çocuk annesi oyuncu, The Sunday Times'a verdiği yeni röportajda, "Yaşlandıkça daha iyi işler çıkarıyorum" dedi.

Jolie sözlerine "Teklif edilen roller açısından değil, canlandırdığınız role yaşam deneyiminiz sayesinde bulunduğunuz katkıdan bahsediyorum" diye devam etti.

Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü - 6

YENİ ROLÜ BELLİ OLDU

Öte yandan, Jolie, “Stitches” (Coutures) adlı filmde rol alacak. Usta oyuncu, yönetmen Alice Winocour'un ilk İngilizce filminde rol alacak. Çekimlerinin gelecek yılın başında başlaması planlanan filmin yönetmeni Alice Winocour, Paris Hatıraları, Proxima ve Darmadağın gibi yapımlara imza attı.

Winocour aynı zamanda Deniz Gamze Ergüven imzalı Mustang (2015) filminin senaryosunu Ergüven ile kaleme aldı.

"Stitches" adlı film, Paris'teki moda dünyasını konu alacak. Paris Moda Haftası sırasında hayatları keşiecek üç kadından biri olan Jolie, bir film yapımcısını canlandıracak.

Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü - 7

OĞLU İLE KATILDI

Öte yandan, Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Knox ile yıllar sonra bir etkinlikte boy gösterdi. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Knox, son olarak 3 yıl önce annesinin "Eternals" adlı filminin prömiyerine katılmıştı.

Knox, ünlü çiftin ikiz çocuklarınından biri.

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