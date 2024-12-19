Angelina Jolie: Çocuklarım acı çektiğimi gördü

Jolie'nin iki oğlu Maddox ve Pax, filmde yapım asistanı olarak görev aldı.

Pitt ile hukuk mücadelesi devam eden ve özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Jolie "Oynadığım karakter çok acı çekiyor ve çocuklarım elbette beni birçok şey yaşarken gördü. Ancak genellikle bir ebeveynin çocuğundan sakladığı acıların çoğunu görmemişlerdi" ifadelerini kullandı.