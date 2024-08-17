Angelina Jolie ile Brad Pitt'in filmleri aynı festivalde gösterilecek: Karşılaşacaklar mı?
Şu sıralar hukuk mücadesi devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in merakla beklenen filmleri, Venedik Film Festivali'nde gösterilecek. Peki ünlü çift yıllar sonra bir araya gelecek mi?
2016 yılında ayrılık kararı alan ve 2019'da resmen boşanan Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor.
Karşılıklı olarak birbirine dava açan ikilinin yeni filmleri Venedik Film Festivali'nde gösterilecek.