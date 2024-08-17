Angelina Jolie ile Brad Pitt'in filmleri aynı festivalde gösterilecek: Karşılaşacaklar mı?

Şu sıralar hukuk mücadesi devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in merakla beklenen filmleri, Venedik Film Festivali'nde gösterilecek. Peki ünlü çift yıllar sonra bir araya gelecek mi?

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in filmleri aynı festivalde gösterilecek: Karşılaşacaklar mı? - 1

2016 yılında ayrılık kararı alan ve 2019'da resmen boşanan Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor.
Karşılıklı olarak birbirine dava açan ikilinin yeni filmleri Venedik Film Festivali'nde gösterilecek.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in filmleri aynı festivalde gösterilecek: Karşılaşacaklar mı? - 2

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in rol aldığı "Maria" ve Brad Pitt ile George Clooney'i yıllar sonra bir araya getiren "Wolfs" filmleri, festivalin merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in filmleri aynı festivalde gösterilecek: Karşılaşacaklar mı? - 3

FESTİVALDE KARŞILAŞACAKLAR MI?

Filmlerinin dünya prömiyerine katılması beklenen çiftin, festivalde karşılaşıp karşılaşmayacağı ise merak konusu oldu.

Festivalin sanat direktörü Alberto Barbera, Vanity Fair'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Angelina'nın filmi ilk gün yani 29 Ağustos'ta gösterilecek ve ardından yönetmen ile birlikte Telluride Film Festivali'ne gidecek. Brad ise cumartesi günü Venedik'e varacak yani karşılaşmaları mümkün değil."

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in filmleri aynı festivalde gösterilecek: Karşılaşacaklar mı? - 4

"MARIA" HAKKINDA

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in filmleri aynı festivalde gösterilecek: Karşılaşacaklar mı? - 5

"WOLFS" HAKKINDA

Birbirlerine yaptıkları şakalarla sık sık gündeme gelen eski dostlar George Clooney ile Brad Pitt, yıllar sonra aynı filmde. Son olarak 2008 yapımı Aramızda Casus Var (Burn After Reading) filminde rol alan ikili, "Wolfs" adlı filmde bir araya geldi.

16 yıl sonra aynı filmde başrolleri paylaşan Clooney ile Pitt, Jon Watts'ın yönettiği filmde yalnız çalışan iki tamirci olarak aynı göreve atanıyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in filmleri aynı festivalde gösterilecek: Karşılaşacaklar mı? - 6

HANGİ FİLMLER YARIŞACAK?

Bu yıl 81'incisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yönetmenin merakla beklenen yapımları bulunuyor.

Tim Burton imzalı "Beetlejuice Beetlejuice" filmi prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapacak. 

YARIŞACAK FİLMLER

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in filmleri aynı festivalde gösterilecek: Karşılaşacaklar mı? - 7

OĞULLARI KAZA GEÇİRDİ

Öte yandan,  çiftin 20 yaşındaki oğlu Pax'ın birkaç gün önce hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren Pax'in bir arabanın arkasına çarptığı belirtilmişti. Pax, yoğun bakımdan çıktı. 

People'a konuşan kaynak, "Pax, yoğun bakımdan çıktı. Karmaşık bir travma geçirdi ve şimdi uzun bir iyileşme ve fizik tedavi yolculuğuna başlıyor" dedi. Kaynak, Angelina Jolie'nin oğlunun yanında olduğu ve kardeşlerinin de Pax'i yalnız bırakmadığını belirtti.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in filmleri aynı festivalde gösterilecek: Karşılaşacaklar mı? - 8

6 ÇOCUKLARI VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in filmleri aynı festivalde gösterilecek: Karşılaşacaklar mı? - 9

TİYATRO GÖREVLİSİ OLDU

Bir süre önce babasının soyadını kullanmamasıyla gündeme gelen Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in tiyatroda çalıştığı ortaya çıktı.

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