Angelina Jolie: Umarım hayatımı konu alan bir film yapılmaz

"ÇOK ÇALIŞAN BİRİYİM"

"Şarkıcılar veya dansçılarla kıyaslandığında oyuncular için daha kolay çünkü vücudunuz değişmiyor" diyen oyuncu, filmde canlandırdığı sanatçı Maria Callas'ın yaşlanma korkusuna katılmıyor ancak onun sanatına olan "bağlılığına" hayran kaldığını belirtiyor.

"Ben çok çalışan biriyim ve çok derin duygulara sahip bir insanım. Maria savunmasız çünkü yalnızlık veya acıyı hissediyor ve bazen kendini bundan koruyamıyor. Çünkü insan olmak ve bu şekilde yaşamak onun hayatının ve işinin bir parçası" diyen Angelina Jolie, kariyerinin ilk yıllarında metot oyuncusuydu.

Jolie, Gia (1998) filminin çekimleri sırasında, kendini uyuşturucu bağımlısı bir süper model rolüne o kadar kaptırdı ki o dönemki eşi Jonny Lee Miller'dan onu setteyken aramamasını istedi. Hatta oyuncu, bu rolün kendisinde bıraktığı etkiler nedeniyle bir süre oyunculuğa ara vermek zorunda kaldı.