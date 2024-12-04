Angelina Jolie: Umarım hayatımı konu alan bir film yapılmaz
Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Angelina Jolie, hayatının beyazperdeye aktarılmamasını istiyor.
Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren "Maria" filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, filmde opera sanatçısı Maria Callas'a hayat veriyor.
1977 yılında hayatını kaybeden sanatçıyı canlandıran oyuncu, biyografi filmindeki performansıyla beğeni topladı.