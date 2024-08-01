Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Vivienne tiyatro görevlisi oldu

ANNESİNE İLHAM OLDU

Vivienne'in tiyatro sevgisi, 2023'te San Diego'daki La Jolla Playhouse'da The Outsiders'ın bir performansını izledikten sonra ortaya çıktı. Vivenne, kısa süre sonra annesini müzikal uyarlamasının yapımcısı olmaya teşvik etti ve ona ilham verdi.

"La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti" diyen Jolie, kızının çok sıkı çalıştığını ve işini çok ciddiye aldığını söyledi. Jolie prömiyerde kızı için "Beni de düzeltiyor. İşini çok ciddiye alıyor" ifadelerini kullanmıştı.