Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Vivienne tiyatro görevlisi oldu

Bir süre önce babasının soyadını kullanmamasıyla gündeme gelen Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in tiyatroda çalıştığı ortaya çıktı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Vivienne tiyatro görevlisi oldu - 1

Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam eden Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin küçük kızı Vivienne'in, babasının soyadını kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

ANNESİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı. Müzikalin broşüründe adı geçen Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Vivienne tiyatro görevlisi oldu - 2

Kariyerine asistan olarak adım atan 16 yaşındaki Vivienne'in, bir müzikalde görev aldığı ortaya çıktı. People'ı haberine göre, Vivienne "Reefer Madness: The Musical" adlı gösteride yer gösterici olarak çalıştı.

Kaliforniya'da düzenlenen gösteride, ünlü çiftin kızı, seyircilere yerlerini bulmada yardımcı oldu.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Vivienne tiyatro görevlisi oldu - 3

ANNESİNE İLHAM OLDU

Vivienne'in tiyatro sevgisi, 2023'te San Diego'daki La Jolla Playhouse'da The Outsiders'ın bir performansını izledikten sonra ortaya çıktı. Vivenne, kısa süre sonra annesini müzikal uyarlamasının yapımcısı olmaya teşvik etti ve ona ilham verdi.

"La Jolla Playhouse'daki gösteriye beni ilk kez kızım getirmişti" diyen Jolie, kızının çok sıkı çalıştığını ve işini çok ciddiye aldığını söyledi. Jolie prömiyerde kızı için "Beni de düzeltiyor. İşini çok ciddiye alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Vivienne tiyatro görevlisi oldu - 4

Angelina'nın adı yapımcılar arasında yer alırken, Vivienne yapımda gönüllü asistan olarak çalıştı.

Angelina Jolie, "Tiyatronun Oscar"ları sayılan Tony Ödülleri'nde ilk kez ödül aldı. Jolie'yi, müzikalde birlikte çalıştığı kızı Vivienne yalnız bırakmadı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Vivienne tiyatro görevlisi oldu - 5

2014 yılında evlenen Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016'da yollarını ayırma kararı almıştı.

Çift o zamandan beri velayet veya mülk davalarıyla gündeme geliyor.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Vivienne tiyatro görevlisi oldu - 6

SHILOH SOYADINI DEĞİŞTİREMİYOR

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava sonrası gazeteye resmi ilan verme adımını da tamamlamıştı ancak Shiloh'nun bir süre daha beklemesi gerekecek.

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