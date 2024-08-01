Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Vivienne tiyatro görevlisi oldu
Bir süre önce babasının soyadını kullanmamasıyla gündeme gelen Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in tiyatroda çalıştığı ortaya çıktı.
Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolüyle ilgili hukuk mücadelesi devam eden Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin küçük kızı Vivienne'in, babasının soyadını kullanmadığı ortaya çıkmıştı.
ANNESİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR
Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı. Müzikalin broşüründe adı geçen Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı.