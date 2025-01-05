Angelina Jolie yalnızca annesi için oyuncu olmuş: Faturaları ödüyordum

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminde rol alan ve Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan Angelina Jolie oyuncu olmaya nasıl karar verdiği açıkladı.

Angelina Jolie yalnızca annesi için oyuncu olmuş: Faturaları ödüyordum - 1

Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Angelina Jolie, Hollywood'a nasıl adım attığını anlattı.

Aslında hiçbir zaman oyuncu olmak istemediğini belirten 49 yaşındaki oyuncu, W dergisine verdiği röportajda annesinin kariyer seçiminde önemli bir rol oynadığını itiraf etti.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie yalnızca annesi için oyuncu olmuş: Faturaları ödüyordum - 2

"BİR OYUNCU OLMAMI İSTİYORDU"

"Annesinin hayali" için oyuncu olmaya karar veren Jolie, "Annem oyuncu olmak istiyordu ancak 25 yaşına geldiğinde iki çocuğu vardı ve boşanmıştı. Yalnızca anneliğe odaklamaya karar verdi. Bunun bir fedakarlık olduğunu hissettirmedi. Evde bize annelik yapmayı severdi. Ama gerçekten bir oyuncu olmamı istiyordu" ifadelerini kullandı.

Angelina Jolie yalnızca annesi için oyuncu olmuş: Faturaları ödüyordum - 3

Jolie'nin annesi Marcheline Bertrand, 1971'de aktör Jon Voight ile evlendi. Çift, 1973'te oğulları James'i ve 1975'te Jolie'yi kucaklarına aldı. Bertrand, 1978'de Voight'a boşanma davası açtı.

Bertrand, yaklaşık 8 yıl boyunca yumurtalık kanseriyle mücadele ettikten sonra 2007'de hayatını kaybetti.

Angelina Jolie yalnızca annesi için oyuncu olmuş: Faturaları ödüyordum - 4

"ANNEM MENAJERİMDİ"

"Oyuncu olmaya karar verdiğim anı hatırlamıyorum. Annemi mutlu ettiğini hatırlıyorum sadece" diyen Jolie sözlerine şöyle devam etti:

"Annem menajerimdi ve biz bir ekipdik. Ona her zaman bir ev almak istedim ve faturaları ödemeye başladım. Annem öldüğünde, oyuncu olmak benim için daha zordu çünkü kariyerimin ne kadarının onun için olduğunu fark ettim."

Angelina Jolie yalnızca annesi için oyuncu olmuş: Faturaları ödüyordum - 5

ÇOCUKLARINI TEŞVİK EDİYOR

Şimdi 6 çocuk annesi olan Jolie, çocuklarının kendi tutkularını bulmalarına izin vermeye odaklanmış durumda.

"Gizli yeteneğinin" uçak uçurabilmesi olduğunu belirten Jolie "İnsanların sevdikleri bir şeyi bulamamaları beni daha çok endişelendiriyor. Bence bu daha tehlikeli, hayatta risk almadan bu kadar çekingen bir şekilde hareket etmek..." ifadelerini kullandı.

"Tutkuyla uyanmıyorsunuz. Bence bu daha korkutucu. Çocuklarımın, denemelerini ve başarısız olmalarını tercih ederim" diyerek çocuklarını her konuda desteklediğini ifade etti.

Angelina Jolie yalnızca annesi için oyuncu olmuş: Faturaları ödüyordum - 6

1982 yılında, o zamanlar 6 yaşında olan Jolie, babasıyla birlikte Lookin' to Get Out filminde oyunculuk kariyerine başladı.

Angelina Jolie yalnızca annesi için oyuncu olmuş: Faturaları ödüyordum - 7

Jolie, 2009 yılında "The Changeling" filmiyle Oscar'a aday gösterildi ve 2000 yılında "Girl, Interrupted" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Maria filminde opera sanatçısını canlandıran usta oyuncu, bu rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilebilir.

Angelina Jolie yalnızca annesi için oyuncu olmuş: Faturaları ödüyordum - 8

BİLGİNER'İ ÖVDÜ

Haluk Bilginer ile başrolleri paylaşan Angelina Jolie, partnerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Rol arkadaşı Haluk Bilginer hakkında konuşan ünlü oyuncu, “Biz tanıştığımız anda hızlı bir şekilde dost olduk. Haluk, Maria’yı bulmama yardım etti. Onassis’e nasıl aşık olabileceğini anlamama yardımcı oldu" dedi.

Angelina Jolie yalnızca annesi için oyuncu olmuş: Faturaları ödüyordum - 9

BİR DEVRİN SONU

Bir dönem "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt 8 yıl önce ayrılma karar aldı. İki yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çift, bir türlü boşanamadı.

8 yılın ardından ünlü çiftin boşanma anlaşmasına vardığı ve boşanmalarının önünde artık bir engel olmadığı bildiridildi.

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