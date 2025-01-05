Angelina Jolie yalnızca annesi için oyuncu olmuş: Faturaları ödüyordum

ÇOCUKLARINI TEŞVİK EDİYOR

Şimdi 6 çocuk annesi olan Jolie, çocuklarının kendi tutkularını bulmalarına izin vermeye odaklanmış durumda.

"Gizli yeteneğinin" uçak uçurabilmesi olduğunu belirten Jolie "İnsanların sevdikleri bir şeyi bulamamaları beni daha çok endişelendiriyor. Bence bu daha tehlikeli, hayatta risk almadan bu kadar çekingen bir şekilde hareket etmek..." ifadelerini kullandı.

"Tutkuyla uyanmıyorsunuz. Bence bu daha korkutucu. Çocuklarımın, denemelerini ve başarısız olmalarını tercih ederim" diyerek çocuklarını her konuda desteklediğini ifade etti.