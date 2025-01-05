Angelina Jolie yalnızca annesi için oyuncu olmuş: Faturaları ödüyordum
Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminde rol alan ve Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan Angelina Jolie oyuncu olmaya nasıl karar verdiği açıkladı.
Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Angelina Jolie, Hollywood'a nasıl adım attığını anlattı.
Aslında hiçbir zaman oyuncu olmak istemediğini belirten 49 yaşındaki oyuncu, W dergisine verdiği röportajda annesinin kariyer seçiminde önemli bir rol oynadığını itiraf etti.