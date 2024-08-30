Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı!

"YEDİ AY EĞİTİM ALDIM"

Jolie, opera söylemeyi öğrenmekle ilgili "Buradaki herkes çok gergin olduğumu biliyor. Neredeyse yedi ay eğitim aldım çünkü Pablo ile çalıştığınızda hiçbir şeyi yarı yarıya yapamazsınız. O, gerçekten çalışmanızı ve gerçekten öğrenmenizi ve eğitim almanızı talep ediyor" dedi.