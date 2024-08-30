Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı!
Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali'ne Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı "Maria" filmi damga vurdu. Merakla beklenen film 8 dakika boyunda ayakta alkışlandı. Filmde rol alan usta oyuncu Haluk Bilginer ise prömiyere katılmadı.
28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 81. Venedik Film Festivali'nde, prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yönetmenin merakla beklenen yapımları bulunuyor.
Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Maria" ise festivalin dikkat çeken yapımlarından.