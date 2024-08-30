Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı!

Bu yıl 81'incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali'ne Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı "Maria" filmi damga vurdu. Merakla beklenen film 8 dakika boyunda ayakta alkışlandı. Filmde rol alan usta oyuncu Haluk Bilginer ise prömiyere katılmadı.

Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı! - 1

28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 81. Venedik Film Festivali'nde, prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yönetmenin merakla beklenen yapımları bulunuyor.

Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Maria" ise festivalin dikkat çeken yapımlarından.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı! - 2

8 DAKİKA BOYUNCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Angeline Jolie'nin başrolünü üstlendiği filmin prömiyeri, Venedik Film Festivali'nde yapıldı.

Yunan asıllı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını konu alan film, 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı! - 3

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Film gösteriminin ardından ayakta alkışlanan filmin yıldızı Angelina Jolie gözyaşlarını tutamadı. Coşkulu alkışlar ve tezahüratlar nedeniyle duygulanan oyuncu, filmin yönetmeni Larrain'e sarıldı.

OSCAR YARIŞINA KATILABİLİR Mİ?

Jolie'nin performansıyla Oscar yarışında yer alabileceği düşünülüyor. Jolie, 2009 yılında "The Changeling" filmiyle Oscar'a aday gösterildi ve 2000 yılında "Girl, Interrupted" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı! - 4

"YEDİ AY EĞİTİM ALDIM"

Jolie, opera söylemeyi öğrenmekle ilgili "Buradaki herkes çok gergin olduğumu biliyor. Neredeyse yedi ay eğitim aldım çünkü Pablo ile çalıştığınızda hiçbir şeyi yarı yarıya yapamazsınız. O, gerçekten çalışmanızı ve gerçekten öğrenmenizi ve eğitim almanızı talep ediyor" dedi.

Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı! - 5

Filmde Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandıran Haluk Bilginer ise festivale katılmadı.

Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı! - 6

MARIA HAKKINDA

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı! - 7

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alıyor.

Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı! - 8

KARŞILAŞACAKLAR MI?

Öte yandan, şu sıralar hukuk mücadesi devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in merakla beklenen filmleri, Venedik Film Festivali'nde gösterilecek.

Peki ünlü çift yıllar sonra bir araya gelecek mi?

Festivalin sanat direktörü Alberto Barbera, Vanity Fair'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Angelina'nın filmi ilk gün yani 29 Ağustos'ta gösterilecek ve ardından yönetmen ile birlikte Telluride Film Festivali'ne gidecek. Brad ise cumartesi günü Venedik'e varacak yani karşılaşmaları mümkün değil."

Angelina Jolie'nin filmi Venedik'te 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı! - 9

HANGİ FİLMLER YARIŞACAK?

Bu yıl 81'incisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yönetmenin merakla beklenen yapımları bulunuyor.

Tim Burton imzalı "Beetlejuice Beetlejuice" filmi prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapacak. 

YARIŞACAK FİLMLER

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