Angelina Jolie'nin lisanslı bir pilot olduğu olduğu çıktı! Oğlu da eğitim alıyor

"UMARIM FİLMİMİ YAPMAZLAR"

Öte yandan, Oscar ödüllü oyuncu, The Sunday Times'a, gelecekte hayatını konu alan bir filmin çekilmesini isteyip istemediğini açıklamıştı.

"Bu en çılgın soru ödülünü alır" diyen Angelina Jolie, "Kamuoyunda tanınan birini canlandırdığınızda, bir başkasının hayatınızı yorumlamasından veya hayatınızı anladığını düşünmesinden nefret edebilirsiniz, bu yüzden bu filmde oldukça düşünceli olmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Jolie, hayatının beyazperdeye aktarılmasıyla ilgili ise "Umarım benim hayatımla ilgili bir film yapılmaz" dedi.