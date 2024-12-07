Angelina Jolie'nin lisanslı bir pilot olduğu olduğu çıktı! Oğlu da eğitim alıyor
Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu Angelina Jolie'nin aynı zamanda bir pilot olduğunu biliyor muydunuz?
Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren "Maria" filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, filmde opera sanatçısı Maria Callas'a hayat veriyor.
1977 yılında hayatını kaybeden sanatçıyı canlandıran oyuncu, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon adlı talk şova konuk oldu.