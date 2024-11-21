Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu: Film yapımcısını canlandıracak

Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu. Ünlü oyuncunun yeni filmi Paris Moda Haftası'nı konu alacak.

Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu: Film yapımcısını canlandıracak - 1

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren "Maria" filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, “Stitches” (Coutures) adlı filmde rol alacak.

Usta oyuncu, yönetmen Alice Winocour'un ilk İngilizce filminde rol alacak.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu: Film yapımcısını canlandıracak - 2

Çekimlerinin gelecek yılın başında başlaması planlanan filmin yönetmeni Alice Winocour, Paris Hatıraları, Proxima ve Darmadağın gibi yapımlara imza attı.

Winocour aynı zamanda Deniz Gamze Ergüven imzalı Mustang (2015) filminin senaryosunu Ergüven ile kaleme aldı.

Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu: Film yapımcısını canlandıracak - 3

FİLMİN KONUSU NE?

"Stitches" adlı film, Paris'teki moda dünyasını konu alacak. Paris Moda Haftası sırasında hayatları keşiecek üç kadından biri olan Jolie, bir film yapımcısını canlandıracak.

Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu: Film yapımcısını canlandıracak - 4

YENİ FİLMİ YOLDA

Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alan film, ABD'de 27 Ekim'de gösterime girecek, 11 Aralık'ta ise dijital platformda yayınlanacak.

Pablo Larrain imzalı filmde Maria Callas'a hayat veren Jolie'ye filmde Haluk Bilginer eşlik ediyor.

Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu: Film yapımcısını canlandıracak - 5

İLK TEPKİLER

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Filmdeki şarkı sahnelerinde Jolie'nin kendi sesi ve Callas'ın orijinal kayıtları harmanlandı.

AwardsWatch'tan Sophia Ciminello, oyuncunun performansı için "Jolie, Maria Callas rolünde kesinlikle büyüleyici. Rolün içinde kaybolmuyor, kendini aşıyor" yorumunda bulundu.

Next Best Picture'dan Ema Sasic ise "Maria filmi, Larraín'in üçlemesini tamamladığı mükemmel bir zirve niteliğinde" ifadelerini kullandı.

Entertainment Weekly'den Maureen Lee Lenker da "Jolie'nin her şeye sahip çıkan bir kadını tasvir etme yeteneği, performansını gerçekten etkileyici kılıyor" dedi.

Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu: Film yapımcısını canlandıracak - 6

Jolie, 2009 yılında "The Changeling" filmiyle Oscar'a aday gösterildi ve 2000 yılında "Girl, Interrupted" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu: Film yapımcısını canlandıracak - 7

OĞLU İLE KATILDI

Öte yandan, Angelina Jolie, Brad Pitt ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Knox ile yıllar sonra bir etkinlikte boy gösterdi. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Knox, son olarak 3 yıl önce annesinin "Eternals" adlı filminin prömiyerine katılmıştı.

Knox, ünlü çiftin ikiz çocuklarınından biri.

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