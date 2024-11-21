Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu: Film yapımcısını canlandıracak

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Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Filmdeki şarkı sahnelerinde Jolie'nin kendi sesi ve Callas'ın orijinal kayıtları harmanlandı.

AwardsWatch'tan Sophia Ciminello, oyuncunun performansı için "Jolie, Maria Callas rolünde kesinlikle büyüleyici. Rolün içinde kaybolmuyor, kendini aşıyor" yorumunda bulundu.

Next Best Picture'dan Ema Sasic ise "Maria filmi, Larraín'in üçlemesini tamamladığı mükemmel bir zirve niteliğinde" ifadelerini kullandı.

Entertainment Weekly'den Maureen Lee Lenker da "Jolie'nin her şeye sahip çıkan bir kadını tasvir etme yeteneği, performansını gerçekten etkileyici kılıyor" dedi.