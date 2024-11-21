Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu: Film yapımcısını canlandıracak
Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren Angelina Jolie'nin yeni rolü belli oldu. Ünlü oyuncunun yeni filmi Paris Moda Haftası'nı konu alacak.
Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren "Maria" filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, “Stitches” (Coutures) adlı filmde rol alacak.
Usta oyuncu, yönetmen Alice Winocour'un ilk İngilizce filminde rol alacak.