Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yapacağı Without Blood filminin kadrosuna Salma Hayek katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 10.06.2022 - 14:26 - Son Güncelleme : 10.06.2022 - 15:49

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini yapacağı ‘Without Blood’ filmi için çalışmalara başladı. Oscar ödüllü oyuncu, beşinci kez yönetmen koltuğuna oturacağı filmin kadrosuna Meksikalı oyuncu Salma Hayek’i dahil etti.

Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yapacağı Without Blood filminin kadrosuna Salma Hayek katıldı - 1

, oyunculuk kariyerini bir süreliğine daha rafa kaldırıyor. 5. kez yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Jolie, yeni filmi ‘Without Blood’ için kolları sıvadı.

Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yapacağı Without Blood filminin kadrosuna Salma Hayek katıldı - 2

SALMA HAYEK DAHİL OLDU

Filmin aynı zamanda yapımcılığını üstlenecek olan 47 yaşındaki oyuncu, filmin kadrosuna Salma Hayek’i dahil etti.

Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yapacağı Without Blood filminin kadrosuna Salma Hayek katıldı - 3

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Jolie ve Hayek, Marvel’ın The Eternals (2021) filminde beraber rol almıştı. Hayek bir röportajında Jolie için “Bana pek çok açıdan çok benzeyen ruh arkadaşımı buldum” ifadelerini kullanmıştı. 55 yaşındaki  Meksikalı oyuncu “Onu sanki uzun zamandır tanıyor gibiyim. Onu bu proje sayesinde daha iyi tanıdım” demişti.

Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yapacağı Without Blood filminin kadrosuna Salma Hayek katıldı - 4

ADAYLIK KAZANDI

Son olarak yönetmenliğini yaptığı ‘First They Killed My Father’ filmiyle Altın Küre ve BAFTA adaylığı kazanan Jolie, yeni filmi ‘Without Blood’ın aynı zamanda senaryosunu da yazacak.

Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yapacağı Without Blood filminin kadrosuna Salma Hayek katıldı - 5

YİNE SAVAŞIN GERÇEKLERİNİ İŞLEYECEK

Fremantle adlı yapım şirketiyle üç senelik bir anlaşma imzalayan yıldız, bu filminde de savaşın etkilerini ele alacak.

Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yapacağı Without Blood filminin kadrosuna Salma Hayek katıldı - 6

FİLMİN KONUSU

Film, savaş esnasında öldürülen ağabeyi ve babasının intikamı için yola çıkan 4 yaşındaki bir kızın hikayesini konu alacak.

Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yapacağı Without Blood filminin kadrosuna Salma Hayek katıldı - 7

Alessandro Baricco’nun 2002 yılında yazdığı romandan uyarlanacak olan hikayede Salma Hayek’e Meksikalı oyuncu Demian Bichir katılacak. Filmin çekimleri İtalya’nın doğusunda ve Roma’da başlayacak.

Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yapacağı Without Blood filminin kadrosuna Salma Hayek katıldı - 8

Jolie’nin ilk yönetmenlik deneyimi A Place in Time belgeselinde Anne Hathaway ve Jude Law rol almıştı.

Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yapacağı Without Blood filminin kadrosuna Salma Hayek katıldı - 9

MÜLK DAVASIYLA GÜNDEME GELDİ

Oyuncu, son olarak Brad Pitt ile arasındaki hukuk mücadelesi ile gündeme gelmişti. Pitt, 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hissesini Rus bir iş adamına satan Jolie’yi kendisine bilerek zarar vermekle suçlamıştı. Daily Mail’in haberine göre Rus iş adamının ‘kötü niyetli’ olduğu ve Pitt’in milyon dolarlık şaraphanesinin tüm kontrolünü üzerine almak istediği düşünülüyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER