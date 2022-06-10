Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yapacağı Without Blood filminin kadrosuna Salma Hayek katıldı

Haberler - ntv.com.tr | 10.06.2022 - 14:26 - Son Güncelleme : 10.06.2022 - 15:49
Angelina Jolie, oyunculuk kariyerini bir süreliğine daha rafa kaldırıyor. 5. kez yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Jolie, yeni filmi ‘Without Blood’ için kolları sıvadı.
Filmin aynı zamanda yapımcılığını üstlenecek olan 47 yaşındaki oyuncu, filmin kadrosuna Salma Hayek’i dahil etti.
Jolie ve Hayek, Marvel’ın The Eternals (2021) filminde beraber rol almıştı. Hayek bir röportajında Jolie için “Bana pek çok açıdan çok benzeyen ruh arkadaşımı buldum” ifadelerini kullanmıştı. 55 yaşındaki Meksikalı oyuncu “Onu sanki uzun zamandır tanıyor gibiyim. Onu bu proje sayesinde daha iyi tanıdım” demişti.
Son olarak yönetmenliğini yaptığı ‘First They Killed My Father’ filmiyle Altın Küre ve BAFTA adaylığı kazanan Jolie, yeni filmi ‘Without Blood’ın aynı zamanda senaryosunu da yazacak.
Fremantle adlı yapım şirketiyle üç senelik bir anlaşma imzalayan yıldız, bu filminde de savaşın etkilerini ele alacak.
Film, savaş esnasında öldürülen ağabeyi ve babasının intikamı için yola çıkan 4 yaşındaki bir kızın hikayesini konu alacak.
Alessandro Baricco’nun 2002 yılında yazdığı romandan uyarlanacak olan hikayede Salma Hayek’e Meksikalı oyuncu Demian Bichir katılacak. Filmin çekimleri İtalya’nın doğusunda ve Roma’da başlayacak.
Jolie’nin ilk yönetmenlik deneyimi A Place in Time belgeselinde Anne Hathaway ve Jude Law rol almıştı.
Oyuncu, son olarak Brad Pitt ile arasındaki hukuk mücadelesi ile gündeme gelmişti. Pitt, 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hissesini Rus bir iş adamına satan Jolie’yi kendisine bilerek zarar vermekle suçlamıştı. Daily Mail’in haberine göre Rus iş adamının ‘kötü niyetli’ olduğu ve Pitt’in milyon dolarlık şaraphanesinin tüm kontrolünü üzerine almak istediği düşünülüyor.