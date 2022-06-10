Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yapacağı Without Blood filminin kadrosuna Salma Hayek katıldı

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Jolie ve Hayek, Marvel’ın The Eternals (2021) filminde beraber rol almıştı. Hayek bir röportajında Jolie için “Bana pek çok açıdan çok benzeyen ruh arkadaşımı buldum” ifadelerini kullanmıştı. 55 yaşındaki Meksikalı oyuncu “Onu sanki uzun zamandır tanıyor gibiyim. Onu bu proje sayesinde daha iyi tanıdım” demişti.