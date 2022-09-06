Ani Örenyeri'nde 'suda doğum'un ilk örneğinin yaşandığı değerlendirilen taş küvet bulundu

"DÜNYADAKİ SUDA DOĞUMUN İLK ÖRNEKLERİNDEN BİRİ ANADOLU'DA"

Arslan, 2019'dan beri bu hamamdaki kazı çalışmalarında böyle bir taş küvetin varlığını da aradıklarını belirterek, bu yıl yaptıkları çalışmalarda taş küveti tespit ettiklerini dile getirdi.

Suda doğumun tarihte anlatılan örneklerinden bahseden Arslan, şunları kaydetti:

"Her ne kadar Mısır hiyerogliflerinde (Antik döneme ait yazı sistemi) suda doğumla ilgili sahnelerin olduğu belirtilse de söz konusu sahneler suda doğumu değil, normal doğum sahnelerini içerir. Mısır firavunlarının suda doğum yöntemiyle doğduğuna dair iddialar ise efsaneden öteye geçemez. Literatürde, dünyadaki ilk suda doğumun 1803 yılında Fransa'da gerçekleştiği bilinir. Halbuki hem Anili Kadı Burhaneddin'in doğumuna ilişkin bilgiler hem de kazılarımızda ortaya çıkardığımız taş küvet, dünyadaki ilk suda doğum örneklerinden birinin 12. yüzyılda Anadolu'da uygulandığını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda bu uygulama Türk kültür ve medeniyeti ile Türk tıbbının 12. yüzyılda eriştiği seviyeyi göstermesi açısından oldukça önemlidir."