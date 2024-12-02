Animasyon filmi Moana 2 beklentileri aştı! (29 Kasım-1 Aralık ABD gişesi)

Dünya çapında yaklaşık 644 milyon dolar hasılat yapan ve 2016'da iki Oscar adaylığı elde eden Moana (2016) filminin, merakla beklenen devam filmi izleyiciyle buluştu. 2024 yılının en yüksek ön satış rakamına ulaşan film, ABD'de 136 milyon dolar hasılat elde etti.

Film, dünya çapında ise 386 milyon dolar hasılata ulaştı. Deadline'ın haberine göre film, Fransa, Polonya, Mısır, Lübnan, Nijerya ve Türkiye'de tüm zamanların en iyi açılış rakamını elde eden animasyon filmi oldu.



TANITIMI DA REKOR KIRMIŞTI



Film tanıtımı ilk 24 saatte 178 milyon kez izlendi. Moana 2'nin tanıtımı, Ters Yüz 2'nin rekorunu kırdı. Disney ve Pixar imzalı "Inside Out 2"nin tanıtımı, 24 saat içinde 157 milyon izlenme elde etmişti.