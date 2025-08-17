"Ankara Gurme Festivali" 18 Ağustos'ta kapılarını açıyor: "Ankara Gurme Festivali" ziyaret tarihleri ve saatleri
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Ankara Gurme Festivali", 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlıyor. Festivalin açılış töreni, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.