"Ankara Gurme Festivali" 18 Ağustos'ta kapılarını açıyor: "Ankara Gurme Festivali" ziyaret tarihleri ve saatleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun ortak organizasyonuyla düzenlenecek Ankara Gurme Festivali, başkentin kalbinde gastronomi ile kültürü buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Ankara Gurme Festivali", 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlıyor. Festivalin açılış töreni, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

FESTİVAL TARİHLERİ VE SAATLERİ

Başkentte ilk kez gerçekleştirilecek olan festival, gastronomi ve kültürü bir araya getirerek ziyaretçilere farklı bir deneyim sunacak.

Gençlik Parkı’nda düzenlenecek festival, 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında her gün saat 10.30 ile 21.00 arasında açık olacak. Açılış töreni ise 18 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Resmi kaynaklardan yapılan duyuruda, festival boyunca yerel ve ulusal lezzetlerin tanıtılacağı, ayrıca kültürel etkinliklerle zengin bir programın ziyaretçileri beklediği bildirildi.

