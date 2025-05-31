Annesinin altınlarını bozdurup aldığı keman, emekliliğinde mesleği oldu

ANTALYA'DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Çocuklarının eğitimi için taşındığı Antalya'da keman yapımına yeniden odaklandığını ifade eden Çakır, "Bu süreçte müzik öğretmenleri ve keman sanatçılarıyla tanışarak bilgi birikimimi artırdım. Kızım da keman çaldığı için, onun öğretmenleriyle fikir alışverişleri yapma imkânı buldum. Yapım sürecinde kullandığım özel ağaçları, Kocaeli Karamürsel'den getirttim. Ladin ve akçaağaç gibi yüksek kaliteli malzemelerle kemanlarını geliştirmeye devam ettim" dedi.



''YILDA 2-3 KEMAN''

"Milimetrenin mikronuyla oynuyoruz" diyen Çakır, kullanılan ağaçların dahi özel siparişle yurt dışından geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Sadece kemanın gövdesi için kullanılan tahta bugün 5 bin lira. Aksesuarlar, işçilik derken maliyet çok artıyor."

Buna rağmen kemanlarını büyük paralarla satmadığını vurgulayan Çakır, Yaptığım kemanların değeri 60 bin TL civarında. Ben bunları 25 bin - 30 bin civarında tutuyorum. İnsanlara gösteriyorum, çalıyorlar, severlerse alıyorlar. Almasalar da üzülmüyorum" diye belirtti.



''KEMAN GÖRMEDEN ALINMAZ''

Yurt dışından talepler olmasına rağmen keman göndermekte zorlandığını söyleyen Çakır, "Bir kemanı yollamak zor. Kişi görecek, çalacak, sevecek ve öyle alacak. Keman görmeden alınmaz" şeklinde konuştu.

65 yaşındaki Servet Çakır, "Emekliliğin en büyük hatası boş oturmak. Keman yapmak beynimi çalıştırıyor, matematiksel düşünmeyi sağlıyor, hafızamı güçlendiriyor. Bugün el emeğiyle yaptığım kemanları sevdiklerime hediye ediyorum" dedi.

Keman da çalabildiğini söyleyen Çakır, "Çok ileri düzeyde değilim ama elimden geldiğince çalıyorum. Nota bilgim sınırlı ama müziğin ruhunu hissediyorum'' ifadelerini kullandı.