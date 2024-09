Cumartesi gecesi Venedik Film Festivali Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü "The Quiet Son" filmindeki performansıyla Vincent Lindon ve En iİyi Genç Oyuncu ödülünü ise "And Their Children After Them" filmindeki performansıyla Paul Kircher kazandı.

KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN