Antakya Antik Hipodrom'da eğlence ve oyun mekanları bulundu

"OYUN ZARLARI, OYUN TAŞLARI BULDUK"

Pamir, 50 dönümlük alan içinde yer alan hipodromda, iki katlı oturma sıralarıyla çevrelenmiş "U" şeklinde bir planın bulunduğunu söyledi.

Hipodromda zamanında büyük festivaller ve organizasyonların yapıldığını anlatan Pamir, "Onlardan bir tanesi her dört yılda bir Mısır'dan Kıbrıs'a Yunanistan'a kadar bütün Doğu Akdeniz kıyılarından gelen yarışmacılar burada at yarışları yapıyorlardı" dedi.

Pamir, Antakya Antik Hipodrom'un doğu kısmında ayrıca bir tapınağın bulunduğunu ve buralarda da çalışma yürüttüklerini aktardı.

Hipodromun kazı çalışmalarında ilginç buluntulara rastladıklarını ifade eden Pamir, şunları kaydetti:

"Hipodromun batı kısmındaki kazılarda ilginç mimari kalıntılar ve eserlerle karşılaştık. Sadece çok küçük iki mekan kazdık. Yaptığımız kazılarda, oyun oynamakta kullanılan üzerlerinde işaretler bulunan oyun zarları, oyun taşları, kemikten yapılmış üflemeli bir çalgının ağız kısmı ve üzerlerinde isim yazılmış kırık çömlekler bulduk. Bu da bizi şöyle bir düşünceye götürdü. Bu kadar büyük boyutlu bir yapının yanında elbette ki eğlence yeri gibi mekanları vardı. Zaten kazdığımız bu mekanlar da bir konut planı vermediği için biz onu bir eğlence mekanı, sporcuların belki boş vakitlerini geçirdikleri ya da gelen kişilerin eğlenecekleri bir mekan olduğu şeklinde şimdilik yorumladık."

Pamir, değerli bir kültür mirası hipodromun geleceğe taşınması ve korunmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.