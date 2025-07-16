Antalya Arkeoloji Müzesi ziyarete kapatıldı

Yeni Antalya Müzesi'nin iki etap halinde planlandığı belirtilen açıklamada, ilk etapta geçici depoların yapımı, eserlerin uygun şartlarda taşınması ve ardından mevcut yapının yıkımının yer aldığı, bu sürece ilişkin ihalenin 4 Haziran 2025'te yapıldığı ve 1 Temmuz'da sözleşmenin imzalandığı bilgisi paylaşıldı. Yeni yapının, gelecekteki genişleme ihtiyaçlarına uygun rezerve alanlar da içerecek şekilde esnek tasarlandığı aktarıldı.

ZİYARETÇİLER KAPIDA KALDI

Müzenin 16 Temmuz itibarıyla kapılarını ziyaretçilere kapatması ise yerli ve yabancı çok sayıda turisti şaşırttı. Müze ziyareti sırasında kapıdaki kilitle karşılaşan ziyaretçilerden Azmi Esmeray, "Hayır kesinlikle bilmiyordum, müze kartım da var. Her gittiğim şehirde müzeleri geziyorum. İlk kez duyuyorum, çok şaşırdım" dedi.

PERGE ANTİK KENTİ'NDEN İLHAM ALINACAK

Müzenin yeni tasarımını üstlenen Mimar Abdurrahman Çekim ise projenin temel ilhamını Perge Antik Kenti'nden aldığını belirtti. Proje kapsamında hem sergileme hem de koruma alanlarında çağdaş bir yaklaşımla tasarım uygulanacak.



