Antalya Arkeoloji Müzesi ziyarete kapatıldı

Antalya'da deprem riski taşıdığı belirlenen mevcut Antalya Arkeoloji Müzesi binası yıkılarak, yerine yaklaşık 2 buçuk milyar liralık yatırımla yeni bir müze inşa edilecek.

Antalya Arkeoloji Müzesi ziyarete kapatıldı - 1

Antalya Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı projeyle yenileniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje kapsamında Antalya Arkeoloji Müzesi'nin mevcut yeşil alanları ve ağaç dokusunun korunacağı belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Antalya Arkeoloji Müzesi ziyarete kapatıldı - 2

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz'ün 20 Mart 2025'te yaptığı proje tanıtımında verdiği bilgilere göre, mevcut müze binası 2020 yılında yapılan deprem performans analizinde riskli yapı statüsünde değerlendirildi. İnceciköz, bu nedenle yeni bir müze yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

Antalya Arkeoloji Müzesi ziyarete kapatıldı - 3

Yeni müzenin yaklaşık 2 ila 2 buçuk milyar lira arasında maliyeti olacağını açıklayan İnceciköz, projenin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla, tamamen döner sermaye gelirleriyle finanse edileceğini kaydetti.

Antalya Arkeoloji Müzesi ziyarete kapatıldı - 4

İnceciköz ayrıca, müzede görev yapan ekiplerin ve laboratuvar birimlerinin çalışmalarının kesintiye uğramayacağını vurgulayarak, "Antalya Konservasyon ve Restorasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, yurt dışından getirilen ve restorasyona ihtiyaç duyan eserler üzerindeki çalışmalarına devam edecek" dedi.

Antalya Arkeoloji Müzesi ziyarete kapatıldı - 5

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, müzenin şehir dışına taşınmayacağı ve yeni yapının mevcut alan üzerinde yükseleceği vurgulandı.

Antalya Arkeoloji Müzesi ziyarete kapatıldı - 6

Yeni Antalya Müzesi'nin iki etap halinde planlandığı belirtilen açıklamada, ilk etapta geçici depoların yapımı, eserlerin uygun şartlarda taşınması ve ardından mevcut yapının yıkımının yer aldığı, bu sürece ilişkin ihalenin 4 Haziran 2025'te yapıldığı ve 1 Temmuz'da sözleşmenin imzalandığı bilgisi paylaşıldı. Yeni yapının, gelecekteki genişleme ihtiyaçlarına uygun rezerve alanlar da içerecek şekilde esnek tasarlandığı aktarıldı.

ZİYARETÇİLER KAPIDA KALDI

Müzenin 16 Temmuz itibarıyla kapılarını ziyaretçilere kapatması ise yerli ve yabancı çok sayıda turisti şaşırttı. Müze ziyareti sırasında kapıdaki kilitle karşılaşan ziyaretçilerden Azmi Esmeray, "Hayır kesinlikle bilmiyordum, müze kartım da var. Her gittiğim şehirde müzeleri geziyorum. İlk kez duyuyorum, çok şaşırdım" dedi.

PERGE ANTİK KENTİ'NDEN İLHAM ALINACAK

Müzenin yeni tasarımını üstlenen Mimar Abdurrahman Çekim ise projenin temel ilhamını Perge Antik Kenti'nden aldığını belirtti. Proje kapsamında hem sergileme hem de koruma alanlarında çağdaş bir yaklaşımla tasarım uygulanacak.

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