Antalya Kum Heykel Festivali’ne yoğun ilgi

Haberler | 05.05.2022 - 10:35

Antalya'da "Bir Uzay Macerası” temasıyla açılan 17'nci Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’ne ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu. Yerli ve yabancı misafirler heykeller önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

Antalya Kum Heykel Festivali’ne yoğun ilgi - 1

'da bu yıl 17'ncisi "Bir Uzay Macerası” temasıyla düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde, tema çerçevesinde heykellerin yapımı tamamlandı ve kapılar ziyaretçilere açıldı.

Antalya Kum Heykel Festivali’ne yoğun ilgi - 2

Lara Halk Plajı'nda 7 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen ve her yıl yerli-yabancı çok sayıda ziyaretçinin geldiği festivalde, insanlığın uzaya giden yoldaki macerasının başladığı günden bugüne izlenen süreç işleniyor.

Antalya Kum Heykel Festivali’ne yoğun ilgi - 3

Ayrıca çeşitli uzay filmlerinin de önemli sahneleri heykellerle canlandırılıyor. İlk uzay çizimlerini yapan Leonardo Da Vinci'nin heykeli, Galileo, Rus kosmonot Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Wright Kardeşler, Montgolfier Kardeşlerin heykellerin yanı sıra, unutulmaz uzay filmlerinden, Star Trek, Star Wars,Guardians of the Galaxy’ in önemli sahneleri de canlandırıldı. 7 bin metrekarelik alanda yaklaşık 10 bin tona yakın kum kullanıldı.

Antalya Kum Heykel Festivali’ne yoğun ilgi - 4

Festival Koordinatörü Cem Karaca, Uluslararası Antalya Kum heykel Festvali’nin bu yıl 17’ncisinin "Bir uzay macerası" temasıyla düzenlendiğini hatırlattı. Bu yılki konseptleri olan uzay macerasına bir hayli ilgi olduğuna değinen Karaca, “Gelen ziyaretçilerimizin giydiği kıyafetlerinin üzerindeki simgeler ve beğenilerinden bunu anlayabiliyoruz. Buradan doğru bir tema seçtiğimizi anlayabiliyoruz. Doğru bir tema seçmişiz, hakikaten ciddi anlamda uzaya olan bir ilgi var. Temamız da uzay olunca insanlar uzayla ilgili bir şeyler görmek istedikleri için ciddi anlamda bir tercih nedeni olduk. Ramazan Bayramı’nın da etkisiyle ciddi bir ilgi vardı. Öngörümüz sezon sonuna kadar bu yoğunla devam ederiz” diye konuştu.

Antalya Kum Heykel Festivali’ne yoğun ilgi - 5

İşte diğer kareler...

Antalya Kum Heykel Festivali’ne yoğun ilgi - 6
Antalya Kum Heykel Festivali’ne yoğun ilgi - 7
Antalya Kum Heykel Festivali’ne yoğun ilgi - 8
Antalya Kum Heykel Festivali’ne yoğun ilgi - 9
Antalya Kum Heykel Festivali’ne yoğun ilgi - 10
Antalya Kum Heykel Festivali’ne yoğun ilgi - 11

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