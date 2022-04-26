Antalya'da 50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi

Geniş bir çerçevede insanları sıkmadan eğlendirerek, uzaya olan macerasını öğreten bir tema işlemek istediklerini vurgulayan Karaca, "Uzayla ilgili çekilmiş kült uzay filmlerinden sahneleri ve kahramanları canlandırdık. Heykeltıraşlarımız, heykellerin yapımına devam ediyor. 1 Mayıs itibarıyla tamamlayıp ziyarete açmayı planlıyoruz" dedi.

Cem Karaca, 50 metre uzunluğunda bin ton kum kullanılarak, alanda bir de rekor denemesi yapacaklarını ifade etti.