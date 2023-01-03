Antalya'da çekilen 'Servet Operasyonu' filmi için geri sayım başladı

Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin başrollerinde Jason Statham ve Türk oyuncuların yer aldığı yeni filmi Servet Operasyonu için geri sayım başladı.
Guy Ritchie'nin, Hollywood'un yıldız oyuncularını Antalya'da bir araya getiren filmi 'Operation Fortune: Ruse De Guerre' (Servet Operasyonu), 13 Ocak'ta gösterime girerek Türkiye'deki seyircisiyle buluşuyor.
Çoğu Antalya'da çekilen filmde, Türk oyuncular Bestemsu Özdemir ve Kaan Urgancıoğlu da yer alıyor.
Ritchie'nin senarist ve yönetmenliğini üstlendiği yüksek bütçeli Operation Fortune - Servet Operasyonu filminin çoğu, Antalya'da çekilen sahnelerden oluşuyor. Antalya'yı Hollywood'un yıldız isimleriyle başrole taşıyan ve 13 Ocak 2023'te Türkiye'de gösterime girecek olan film, Türkiye'deki sinemaseverler için de ayrı anlam ifade ediyor.
İngiliz yönetmeni, daha önce birçok kez birlikte çalıştığı yıldız oyuncu Jason Statham'la yeniden bir araya getiren heyecan ve aksiyon dolu filmde, dünyayı tehdit edebilecek ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesi anlatılıyor. Adı ilk olarak Five Eyes olarak açıklanan ancak sonra Operation Fortune olarak değiştirilen filmde, Orson Fortune karakterini canlandıran Jason Statham'a Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone ve Max Beesley gibi Hollywood'un diğer ünlü isimleri eşlik ediyor.
Çekimlerine 2021 Ocak'ta başlanan aksiyon-gerilim-casusluk türündeki filmin Antalya'da geçen sahneleri için Türkiye'nin ilk EXPO'sunun yapıldığı EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı'nda dev film platosu inşa edilmiş; filmin bazı aksiyon sahneleri ise yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki EXPO Kulesi'nin terasında gerçekleştirildi. Çekimlere, kent merkezinin en çok ziyaretçi çeken antik yerleşim bölgesi Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da devam edildi. Antalya'nın doğası ve tarihiyle misafirlerini cezbeden ziyaret noktalarında gerçekleştirilen çekimler, kentin doğal film platosu olarak yapımcı ve yönetmenler için sunduğu olanakları da gözler önüne serdi.
Antalya'daki film çalışmaları boyunca, yönetmen Guy Ritchie ve yıldız oyuncu Jason Statham'ın sosyal medya hesaplarında Antalya ve Türkiye ile ilgili yaptığı paylaşımlar, milyonlarca takipçinin beğenisini kazandı. Hayran kaldığı Türkiye'de yeniden film çekmek istediğini belirten yönetmen Ritchie'nin yanı sıra Türk misafirperverliğini sık sık öven filmin yıldız oyuncuları Jason Statham ve Hugh Grant da çekimlerden sonra yeniden ziyaret ettikleri Antalya'da aileleriyle tatil yaptı.