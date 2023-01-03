Antalya'da çekilen 'Servet Operasyonu' filmi için geri sayım başladı

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İngiliz yönetmeni, daha önce birçok kez birlikte çalıştığı yıldız oyuncu Jason Statham'la yeniden bir araya getiren heyecan ve aksiyon dolu filmde, dünyayı tehdit edebilecek ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesi anlatılıyor. Adı ilk olarak Five Eyes olarak açıklanan ancak sonra Operation Fortune olarak değiştirilen filmde, Orson Fortune karakterini canlandıran Jason Statham'a Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone ve Max Beesley gibi Hollywood'un diğer ünlü isimleri eşlik ediyor.