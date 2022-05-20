Antalya'da nostaljik araçların sergilendiği Araç Müzesi açıldı

Haberler - Anadolu Ajansı | 20.05.2022 - 15:22
Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası'ndaki pamuk ambarını restore ederek, 70 klasik aracın sergilendiği müze haline getirdi.
Belediye ekiplerinin 7 yıllık emeğinin ardından Devrim otomobilinin replikası ile Anadol otomobilinden eski otobüs, taksiler, makam otomobili ve tarım araçlarına kadar 70 araç sergilenmeye başladı.
Araç müzesini gezen büyükler geçmişi giderken, gençler ise eski araçları yakından görme fırsatı buldu.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Kepez'de eşi benzeri olmayan araba müzesini hayata geçirdiklerini söyledi.
Türkiye'de bir çok araba müzesinin olduğunu ve bu müzelerin otomobilin tarihine odaklı batı eksenli müzeler olduğunu kaydeden Tütüncü, "Biz burada normal hayatın içerisinde kullandığımız, hatıralarımızda yer edinen otomobillerden oluşan bir sergi oluşturduk. Bu müze ziyaretçilere bir sosyal tarih okuması, nostalji yolculuğu yaptırıyor" dedi.
Bu müzenin Yeşilçam film sahnelerinde yer alan otomobilleri, eskiden kullanılan toplu taşıma araçlarının da sergilendiğini aktaran Tütüncü, müzede 70 ayrı aracın sergilendiğini, en yeni aracın 25, en eskisinin ise 65 yaşında olduğunu ifade etti.