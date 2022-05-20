Antalya'da nostaljik araçların sergilendiği Araç Müzesi açıldı

Türkiye'de bir çok araba müzesinin olduğunu ve bu müzelerin otomobilin tarihine odaklı batı eksenli müzeler olduğunu kaydeden Tütüncü, "Biz burada normal hayatın içerisinde kullandığımız, hatıralarımızda yer edinen otomobillerden oluşan bir sergi oluşturduk. Bu müze ziyaretçilere bir sosyal tarih okuması, nostalji yolculuğu yaptırıyor" dedi.