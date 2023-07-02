Antalya'da Yeşilçam Festivali düzenlendi

Ahmet Arıman da yönetmen Ertem Eğilmez o yıllarda filmin rekorlar kıracağını söylediğinde şaşırdığını ancak şimdi Eğilmez'in ne kadar haklı olduğunu gördüğünü belirtti.

Teoman Ayık da Hababam Sınıfı'nın özel bir seri olduğunu vurgulayarak, kendilerini seven ve ilgi gösteren herkese teşekkür etti.