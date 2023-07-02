Antalya'da Yeşilçam Festivali düzenlendi
Antalya'da Yeşilçam'ın usta oyuncusu Coşkun Göğen ve Hababam Sınıfı oyuncularının katılımıyla "Yeşilçam Festivali" düzenlendi. Yeşilçam'ın usta sanatçılarının maskotlarının sergilendiği festivalde, müzik dinletileri, sahne performansları, sihirbaz ve hokkabaz gösterileri yapıldı.
Antalya'da Yeşilçam'ın usta oyuncusu Coşkun Göğen ve Hababam Sınıfı oyuncularının katılımıyla Yeşilçam Festivali düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu işbirliğiyle organize edilen festival, Atatürk Kültür Merkezi açık alanında yapıldı.
Nostalji tutkunlarını bir araya getiren festivalde, birbirinden renkli Yeşilçam dekorları, klasik arabalar, panayır ve masa oyunları yer aldı.