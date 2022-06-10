Antalya'da yıkılan kaçak yapıların altından tarih çıktı

Son kazılarda Mısırlıların etkisinin görüldüğü Serapis tapınağının ortaya çıkarıldığını anlatan Alanyalı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Aphrodite kültünün kentte çok önemli olduğunu biliyorduk ancak bu kazılarda Aphrodite kutsal alanının yerini tespit ettik. Serapis tapınağının yerini tespit ettik. Mısırlılarla ilişkilerin bir göstergesidir Serapis. Hala kazılar devam ediyor. Tapınakların sayısı da gittikçe artıyor. Aphrodite, Athena, Apollon, Demeter, Dionysos, Tykhe, Serapis tapınakları da şimdiye kadar ortaya çıkarılan tapınaklar."