Antalya'daki 'Avatar Diyarı'nda vandallık

Doğa harikası bu kayaların kirletilmesini 'vandallık' olarak nitelendiren Çakmur, “Orası çok kıymetli bir bölge, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin gittiği bir doğa harikası. Bu tür değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Ayrıca o kayaların yüzeyleri de çok hassas. Bazen tarihi alanlarda da benzer durumlar yaşanıyor ve temizlenebiliyor, bu kayalar çok hassas olduğundan sanırım temizliği de çok zor olacaktır. Ah be güzel kardeşim. Adam Kayalar'a aşkını yazmışsın ama 'insan' olamamışsın" dedi.