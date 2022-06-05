Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği Imany, "Küçük bir kızken hayalini kurduğum tek şey şarkıcı olmaktı. Bunu gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştım. Sonra ilk albümümü çıkardım ve o albümdeki 'You Will Never Know' parçası beni Türkiye ile buluşturdu. Türk seyircisi ile birbirimizi çok sevdik" dedi.