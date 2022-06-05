Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri

Haberler - DHA | 05.06.2022 - 13:24

Caz müziğin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturan Antalya Akra Caz Festivali, ikinci gününde Imany konseriyle sürdü. Fransız soul divası Imany, cover şarkılardan oluşan 'Voodoo Cello' ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri - 1

'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali, ikinci gününde soul divası Imany'i ağırladı. İlk albümü 'Shape of a Broken Heart' ile üç ülkede platin plak ödülü kazanıp geniş bir hayran kitlesi edinen sanatçıya konserinde, 7 çellist eşlik etti.

Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri - 2

Imany konseri öncesinde ise Akra Caz Band'ın konseri sanatsevere unutulmaz anlar yaşattı.

Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri - 3

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği Imany, "Küçük bir kızken hayalini kurduğum tek şey şarkıcı olmaktı. Bunu gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştım. Sonra ilk albümümü çıkardım ve o albümdeki 'You Will Never Know' parçası beni Türkiye ile buluşturdu. Türk seyircisi ile birbirimizi çok sevdik" dedi.

Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri - 4

"ÇOK YAKINDA TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ"

Imany, konserin sonunda seyircilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği 'You Will Never Know' ve 'Don't Be So Shy' hitlerini seslendirerek, "Çok yakında tekrar görüşeceğiz" diyerek seyircilere veda etti.

Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri - 5

İşte Antalya'daki Imany konserinden yansıyanlar...

Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri - 6
Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri - 7
Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri - 8
Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri - 9
Antalya'daki caz festivalinde Imany konseri - 10

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