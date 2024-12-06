Antalya'daki tarihi kilisede lahit bulundu... Noel Baba'nın mezarı olabilir

Tüm dünyanın Noel Baba olarak tanıdığı, Antalya Patara'da doğan ve bugünkü Demre'nin kurulu olduğu Myra'da ölen Aziz Nikolaos'un adını taşıyan kilise alanındaki 2 katlı yapı içinde lahit bulundu. Henüz kapak kısmı açığa çıkarılan ve Aziz Nikolaos'a ait olabileceği değerlendirilen lahit heyecan yarattı.

Antalya'daki tarihi kilisede lahit bulundu... Noel Baba'nın mezarı olabilir - 1

Antalya'nın Demre ilçesinde dünyada Noel Baba, olarak bilinen Aziz Nikolaos'un adını taşıyan kilisedeki kazı çalışmalarında, bölgenin tarihine ışık tutacak tarihi bir keşif yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Antalya'daki tarihi kilisede lahit bulundu... Noel Baba'nın mezarı olabilir - 2

Kiliseyi güneyden çevreleyen iki katlı yapının alt katındaki sondaj çalışmalarında bir lahit açığa çıkarıldı.

Kilisenin avlusunu güneyden sınırlandıran 2 katlı yapı içinde yürütülen sondaj çalışmalarında tespit edilen lahitle ilgili kazı ekibi şu ana kadar kapak kısmını yüzeye çıkardı.

Antalya'daki tarihi kilisede lahit bulundu... Noel Baba'nın mezarı olabilir - 3

Kazı çalışmaları dikkatli bir şekilde sürdürülen lahit, Orta Çağ döneminde bölgede meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında alüvyonlarla kaplanan, eski dönem kilisesine ait zeminin altından çıktı. 

Antalya'daki tarihi kilisede lahit bulundu... Noel Baba'nın mezarı olabilir - 4

Kaynaklara göre Myra'da kutsal temenos veya nekropol yakınında bir yere gömüldüğü bilinen Aziz Nikolaos'a ait mezar olabileceği de değerlendiriliyor.

6 Aralık ölüm yıl dönümü olan Aziz Nikolaos'un mezarıyla ilgili büyük heyecan yaratan lahit bulgunun toprak altında kalan kısmının kazılarda ortaya çıkarılması ve yapılacak bilimsel çalışmalarla bilgiler daha da netleşecek.

Antalya'daki tarihi kilisede lahit bulundu... Noel Baba'nın mezarı olabilir - 5

2 METREYE YAKINI DAHA TOPRAK ALTINDA

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kilisedeki kazı çalışmaları ve "Geleceğe Miras" projesi kapsamında devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan lahdin kilisenin avlusunu güneyden sınırlandıran 20 metre uzunluğundaki iki katlı yapının içerisinde bulunduğunu açıkladı.

Doç. Dr. Fındık, "Söz konusu yapının içindeki sondaj çalışmalarında sürpriz bir lahitle karşılaştık. Aziz Nikolaos'un mezarını barındırdığı düşünülen kilisenin çok yakınında bir lahit ortaya çıkarılmış olması bizi son derece heyecanlandırmaktadır. Proje kapsamında lahdin bulunduğu mekanın kazı çalışmaları ve restorasyonunu tamamlayarak ülkemiz turizmine kazandırmaktan mutluluk duyacağız." dedi.

Antalya'daki tarihi kilisede lahit bulundu... Noel Baba'nın mezarı olabilir - 6

ORTA ÇAĞ DÖNEMİ KALINTISININ ALTINDAN ÇIKTI

Orta Çağ dönemindeki tsunami sonrasında alüvyonlarla kaplanmış olan kilisenin eski dönemine ait zeminde ortaya çıkan lahitle alakalı bilgi veren Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, tsunami sonrası oluşan çok kumlu ve çakıllı tabakayı kaldırdıklarında, altında lahitle karşılaştıklarını açıkladı.

Yakında bu konuyla ilişkili jeologların da geleceklerini, bunu araştıracakları ve inceleyeceklerini ifade eden Doç. Dr. Fındık, “Çünkü aynı zamanda buranın tarihinde seller ve tsunamiler olmuş, biliyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir veri, lahdin de olasılıkla henüz bilmediğimiz bir tarihte bir sel ya da tsunaminin getirdiği bu çakıl ve kum tabakasıyla kaplandığını, o nedenle günümüze sağlam bir şekilde ulaşabildiğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Antalya'daki tarihi kilisede lahit bulundu... Noel Baba'nın mezarı olabilir - 7

"AZİZ NİKOLAOS'UN BURAYA GÖMÜLDÜĞÜNÜ KANITLAYAN VERİLERDEN"

Bu verinin önemini de açıklayan Doç. Dr. Fındık, “Kaynakları doğrulayıcı bir arkeolojik bulgu olarak görüyoruz. Yani Aziz Nikolaos'un bugüne kadar mezar yeriyle ilgili tartışmalar hala devam ederken, biz bu lahit sayesinde şunu önerebiliyoruz; Gerçekten Aziz, Myra Kenti'nin kutsal temenosuna yani nekropol alanının yakınına bir yere gömülmüştür. Bu da şu demektir aslında, olasılıkla lahit daha erken bir evreye gitse bile bize Aziz Nikolaos'un gerçekten buraya gömüldüğünü kanıtlayan verilerden. Yani kilisede gerçekten Aziz Nikolaos'un mezarının bulunduğuna ilişkin verilerden birini oluşturuyor. Bir diğer deyişle aslında dönem kaynaklarını doğrulayıcı bir veri sunuyor bize." diye konuştu.

Antalya'daki tarihi kilisede lahit bulundu... Noel Baba'nın mezarı olabilir - 8

LAHDİN GÖMÜLÜ KISMINDA KİTABE OLABİLİR

Şu ana kadarki kazılarda sadece kapak kısmı görülebilen lahdin zemine gömülü kalan kısmıyla ilgili kazı çalışmalarının devam edeceğini belirten Doç. Dr. Fındık, lahdin devamının gömülü olduğunu da söyledi. Doç. Dr. Fındık, “1,5-2 metre daha aşağıya, yani lahdin konulduğu döneme, evreye ineceğiz. Bu da çok daha aşağıda demek ve ondan sonra olasılıkla lahdin yan yüzeyinde bir kitabe bekliyoruz. En büyük beklentimiz bu yönde daha doğrusu. Kitabeyle birlikte de lahdi aydınlatmış olacağız" dedi.

Antalya'daki tarihi kilisede lahit bulundu... Noel Baba'nın mezarı olabilir - 9

KİLİSE MEZARININ YANINA İNŞA EDİLMİŞ

Kilisedeki ilk kazı çalışmalarının 1989'da başladığından da bahseden Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, bu kilisenin Aziz Nikolaos'un mezar yerinin yakınına yapılmış kilise olarak tanımlandığını söyledi. 6'ncı yüzyıldaki kaynakların da Aziz Nikolaos'un mezar yerinin Myra'da olduğunu belgelediğini anlatan Doç. Dr. Fındık, “Bilindiği üzere Aziz Nikolaos, Patara'da doğmuş ve Myra'da psikoposluk yapmıştır. Ölümünden sonra da burada gömülü olduğunu kaynaklar belgelemektedir. Araştırmacılar 529 yılındaki depremden sonra Aziz'in mezar yerinin yakınında bir kilise inşa edilmiş olabileceğini öne sürer. Bu kilise 6'ncı yüzyıldaki kilise, olasılıkla bir bazilikaydı. Bu bazilikaya ait verileri 2022 yılındaki sondaj çalışmalarımız sırasında açığa çıkarmıştık ilk defa. 6'ncı yüzyılda inşa edildiği düşünülen bazilikanın olasılıkla bir deprem sonrasında tahrip olmasının ardından 8'inci ya da 10'uncu yüzyıllarda yapı bugün görünen kubbeli yapı planında yeniden inşa edilmiştir" dedi.

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