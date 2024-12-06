Antalya'daki tarihi kilisede lahit bulundu... Noel Baba'nın mezarı olabilir
Tüm dünyanın Noel Baba olarak tanıdığı, Antalya Patara'da doğan ve bugünkü Demre'nin kurulu olduğu Myra'da ölen Aziz Nikolaos'un adını taşıyan kilise alanındaki 2 katlı yapı içinde lahit bulundu. Henüz kapak kısmı açığa çıkarılan ve Aziz Nikolaos'a ait olabileceği değerlendirilen lahit heyecan yarattı.
Antalya'nın Demre ilçesinde dünyada Noel Baba, olarak bilinen Aziz Nikolaos'un adını taşıyan kilisedeki kazı çalışmalarında, bölgenin tarihine ışık tutacak tarihi bir keşif yapıldı.